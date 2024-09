Dal 2004, FGF crea fantastiche esperienze culinarie per i clienti di tutto il Nord America. Grazie ai suoi impianti di produzione all'avanguardia, l'azienda aiuta alcuni dei più grandi e noti marchi di vendita al dettaglio, ristoranti e caffetterie a servire deliziosi prodotti da forno ai clienti sette giorni su sette, 365 giorni all'anno.

Lori Procher, Vicepresidente senior per il Talento e lo Sviluppo, Nord America di FGF, spiega: "I nostri clienti dipendono da noi per consegne puntuali, ogni volta. Poiché collaboriamo con grandi aziende, è fondamentale preparare ciascun ordine secondo i più elevati standard di qualità e spedirlo in base a precisi accordi sul livello di servizio. Uno dei nostri principi guida fondamentali è "la passione per l'eccellenza". Nella funzione Talenti, il nostro obiettivo è coltivare un ambiente che ci aiuti a essere più agili, adattivi e a stimolare costantemente i nostri collaboratori, per ottenere risultati migliori per i nostri clienti."

Per raggiungere questi obiettivi, FGF ha adottato la tecnologia in tutti gli aspetti delle sue operazioni. Oltre alle integrazioni B2B automatizzate con i propri clienti e partner commerciali per lo scambio di dati su ordini, fatture e spedizioni, l'approccio basato sulla tecnologia dell'azienda include dispositivi IoT per monitorare le sue linee di produzione e individuare nuove efficienze.

Sundaram Sambamoorthy, Chief Financial Officer di FGF, prosegue: "Poiché operiamo in un contesto di volumi elevati e margini più ridotti, il costante investimento nelle nostre capacità digitali sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita a lungo termine. In particolare, osserviamo un grande potenziale in un approccio di Industria 4.0 per aumentare il livello di automazione nei nostri impianti di produzione, che ci consente di incrementare la produttività mantenendo sotto stretto controllo tempi, costi e qualità."