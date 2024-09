Da quando è passata da sistemi e processi multipli a una piattaforma centrale di gestione del capitale umano basata sulle soluzioni Workday, Hyster-Yale ha ottenuto una visione accurata e globale dei talenti per supportare una pianificazione strategica a lungo termine, acquisendo slancio per la crescita internazionale.

"Collaborando con IBM per creare un nuovo approccio alla gestione dei talenti in Workday, possiamo fornire tutto ciò di cui i nostri leader hanno bisogno per prendere decisioni ben informate su tutto, dal reclutamento e formazione al coinvolgimento e ai benefit dei dipendenti", spiega Bartho. "Ora possiamo identificare facilmente le lacune in termini di capacità e competenze che dobbiamo colmare per raggiungere i nostri obiettivi strategici, e agire rapidamente rispetto a tali dati: ad esempio, con assunzioni o iniziative di formazione mirate."

Utilizzando una serie di flussi di lavoro digitali di best practice supportati dalle soluzioni Workday, Hyster-Yale garantisce che ogni parte dell’azienda segua politiche adeguate. Tutti i dati sono protetti nel cloud di Workday e possono essere estratti per la rendicontazione normativa con un solo clic.

"In precedenza, era praticamente impossibile dimostrare che le nostre politiche per le risorse umane venissero applicate in modo coerente. Ora che tutto si svolge all’interno del sistema Workday, possiamo fornire garanzie ai nostri regolatori con una frazione dello sforzo precedente", aggiunge Bartho. "Senza dubbio, le soluzioni Workday, sapientemente fornite da IBM, ci stanno aiutando a rafforzare le nostre capacità in fatto di sicurezza delle informazioni e conformità."

Oltre a supportare i suoi obiettivi strategici di alto livello, le soluzioni Workday stanno facendo una grande differenza per la produttività e l’efficienza dei singoli manager e dipendenti, che ora possono controllare la propria retribuzione, prenotare le ferie e modificare i dati personali da un’unica interfaccia intuitiva.

In passato, il processo annuale di valutazione del merito dell’azienda era coordinato tramite un foglio di calcolo ampio e complesso, protetto da password e distribuito ai responsabili delle decisioni via e-mail. Sostituendo questo processo con un flusso di lavoro end-to-end in Workday Compensation, Hyster-Yale ha drasticamente ridotto il tempo e gli sforzi necessari.

Bartho commenta: “Abbiamo appena completato il nostro primo ciclo di merito con Workday e la differenza è drastica. Da un unico portale web, possiamo fornire ai nostri leader tutti gli strumenti necessari per completare il processo: non sono necessari fogli di calcolo o e-mail. L’anno prossimo, per la prima volta, abbiamo in programma di eseguire le nostre valutazioni annuali delle prestazioni su Workday Performance e prevediamo miglioramenti simili anche per questo processo.”

Dopo aver completato rapidamente la distribuzione delle soluzioni Workday, Hyster-Yale sta procedendo con la fase successiva della sua trasformazione. L’azienda si sta attualmente preparando a distribuire Workday Adaptive Planning, che consentirà a Hyster-Yale di allineare i propri processi di budget e previsione con la pianificazione delle risorse umane e garantire le capacità e le competenze giuste per sfruttare le opportunità di vendita in tutto il business globale.

"È raro trovare un partner che abbia una profonda conoscenza sia delle risorse umane che della tecnologia, e un team di esperti che si prenda davvero il tempo di ascoltare le nostre esigenze, ma con IBM è stato così", conclude Bartho. "IBM continuerà a sostenerci nel nostro percorso di crescita e non vediamo l’ora di trovare nuovi modi per migliorare le nostre capacità di gestione delle risorse umane e dei talenti negli anni a venire."