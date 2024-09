Azienda specializzata nella produzione di vetro, ceramica e ottica, Corning impiega 45.000 persone in tutto il mondo. L'azienda investe continuamente in prodotti e ricerca, come negli ultimi vetri touch-screen e nel settore innovativo delle scienze biologiche. Per mantenere la sua preminente posizione di mercato, Corning sa che attrarre, formare e motivare una forza lavoro altamente qualificata è essenziale per il successo.

Sebbene Corning, in termini di risorse umane, si collocasse nel quartile più alto del suo settore per il rapporto tra dipendenti e efficienza complessiva, i suoi sistemi HR on-premises risentivano della loro età. Le nuove tecnologie hanno offerto evidenti opportunità di ridurre i costi IT, come spiega Tim Gregory, Director, HR Innovation and Workforce Technology: "Nel 2010 le nostre soluzioni HR installate richiedevano costosi aggiornamenti tecnici che avrebbe offerto pochi benefici effettivi a dipendenti e manager. Abbiamo valutato che il nostro software legacy non era più al passo con le nostre esigenze aziendali, quindi abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada e di pensare a cosa volessimo fare nel futuro.

"I Millennial costituiscono una percentuale crescente della forza lavoro di Corning e sono cresciuti con tecnologie avanzate e orientate ai clienti. Volevamo colmare il divario tra le esperienze dei clienti e quelle dei dipendenti, in modo da attrarre le persone più brillanti e di maggior talento. Cercavamo un'insight migliore della forza lavoro globale, livelli più elevati di coinvolgimento dei dipendenti e la capacità di rispondere in modo più rapido e flessibile ai cambiamenti. Come potevamo aumentare le prestazioni del nostro settore HR, ridurre i costi e coinvolgere le persone durante il percorso?