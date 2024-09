X-Force

Come X-Force Red mette alla prova i tuoi dipendenti: X-Force Red utilizza molte tattiche per testare i dipendenti,come tattiche digitali più standard tra cui distribuire e-mail con link e allegati dannosi o telefonare ai dipendenti per indurli a divulgare informazioni sensibili durante la conversazione.Queste tattiche vanno oltre il mondo digitale e consistono in travestimenti, clonazione di badge, bypass e altre tecniche per accedere fisicamente agli edifici e identificare le falle di sicurezza.Infine, gli scenari possono includere pretesti personalizzati che non usano modelli preimpostati o risorse esistenti del cliente.