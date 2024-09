IAM ibrido al tuo ritmo

Migrazione all'IAM cloud IBM Verify Access offre un approccio IAM ibrido per una migrazione graduale verso il cloud, con le stesse robuste funzionalità. Effettua l'implementazione on-premise, in un apparecchio hardware, virtuale o containerizzato con Docker. Esplora i servizi IAM per aiutare il tuo team a passare al cloud.