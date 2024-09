Se utilizzi la nostra API REST e non hai un ID utente perché il tuo utente è anonimo, ti consigliamo di generare i tuoi ID randomizzati usando etichette come UUID (link esterno a ibm.com).



Se stai utilizzando la chat su web e un utente non dispone di un identificativo da te fornito, creeremo un identificativo anonimo per il tuo utente e lo tracceremo mediante cookie nel caso in cui tornasse a visitare il sito nel corso del mese. In questo modo, riceverai un solo addebito per tale utente.