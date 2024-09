In un periodo in cui gli obiettivi di fatturato sono sempre più elevati, i leader del marketing digitale cercano di offrire ai clienti esperienze eccezionali per aumentare la produttività del marketing e delle vendite digitali, il tutto gestendo un buyer journey complesso su più canali a fronte di una riduzione dei budget per il marketing.

watsonx Assistant consente chatbot conversazionali basati sull'AI in grado di: