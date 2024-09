Catch me up

Proporre le storie dei giocatori con watsonx Quest'anno, alcune delle storie più avvincenti del torneo verranno raccontate con il supporto di IBM® watsonx, la piattaforma di AI generativa pensata per le imprese. Disponibili nell'app ufficiale e su Wimbledon.com, le schede giocatore forniranno riepiloghi pre partita e analisi post partita per tutti i giocatori di singolo. Utilizzando un modello addestrato e ottimizzato in IBM® watsonx.ai, l'applicazione di AI generativa estrae e riassume i dati pertinenti e genera storie in linguaggio naturale, adattate allo stile e al vocabolario di Wimbledon. Leggi il blog