Tag
Intelligenza artificiale

Una guida per principianti all'automazione e all'AIOps

Imprenditori che discutono di un progetto in uno studio di progettazione

Se sei pronto ad ampliare, o addirittura ad avviare, la tua strategia di automazione e AIOps , sei nel posto giusto. Questo post sul blog è ricco di passaggi pratici che puoi utilizzare per comprendere meglio, convincere e iniziare a implementare l'AIOps all'interno della tua organizzazione. Il caso d'uso per integrare l'intelligenza artificiale (AI) nelle operazioni IT è convincente, con benefici tangibili e casi d'uso strategici.

Innanzitutto, partiamo da un presupposto di base: via via che i sistemi IT diventano più complessi e interconnessi, l'automazione diventa lo strumento più importante a tua disposizione. Definiamo l'automazione come l'applicazione di tecnologia, programmi, robotica o processi che ti aiutano a ottenere risultati con un minimo input e su una scala che supera le capacità umane.

Ora vediamo come l'automazione applicata all'IT ti aiuta a ottenere migliori risultati aziendali in tre aree chiave, insieme a ciò che ogni principiante dovrebbe sapere per iniziare.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

1. Migliore applicazione e prestazioni del sistema attraverso l'osservabilità

Le soluzioni di osservabilità basate su AI offrono monitoraggio avanzato per fornirti il contesto necessario a risolvere più rapidamente gli incidenti. Gli strumenti di monitoraggio tradizionali possono fornire metriche e dati, ma spesso non sono in grado di fornire un quadro completo del comportamento del sistema. L'osservabilità, invece, si concentra sulla raccolta di dati in tempo reale, log e tracce per creare una visione olistica del tuo ambiente IT.

Cosa devono sapere i principianti sull'osservabilità:

  • L'osservabilità non è un'evoluzione del monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni (APM). APM fornisce il debug delle applicazioni, mentre l'osservabilità fornisce una comprensione delle applicazioni. Guarda il video: 
 
  • L'osservabilità si basa su algoritmi avanzati di AI per analizzare rapidamente grandi quantità di dati e identificare pattern e anomalie.
  • Gli strumenti di osservabilità scoprono condizioni che potresti non conoscere né pensare di cercare, quindi monitorano la loro relazione con problemi di prestazioni specifici per l'analisi della causa principale e una risoluzione più rapida. Leggi la guida per le aziende.
  • Usare l'osservabilità nelle prime fasi dello sviluppo è positivo perché permette ai team DevOps di identificare e correggere problemi nel nuovo codice prima che colpiscano l'utente finale.
  • È possibile scalare automaticamente con l'osservabilità. Ad esempio, puoi specificare la strumentazione e l'aggregazione dei dati quale parte di una configurazione del cluster Kubernetes e iniziare a raccogliere i dati di telemetria dal momento in cui viene avviato fino a quando non viene chiuso.
  • L'osservabilità offre benefici ai sistemi di qualsiasi dimensione, monitorando proattivamente i componenti critici e fornendo una rilevazione precoce delle anomalie. Scopri di più sui miti dell'osservabilità.

2. Ottimizzazione e controllo dei costi tramite operazioni automatizzate

Sebbene le applicazioni e i sistemi IT moderni stiano diventando sempre più complessi, molti utenti cloud continuano a ricorrere alla consueta abitudine di sovradimensionare le risorse per mitigare qualsiasi rischio per le prestazioni. Eppure, quasi un terzo delle organizzazioni ritiene di avere sprecato la propria spesa per il cloud. Le operazioni automatizzate alimentate da AIOps possono aiutarti a superare questo costoso approccio e a ottimizzare l'infrastruttura IT, l'allocazione delle risorse e l'uso del cloud. Analizzando i dati storici e le metriche in tempo reale, AIOps può aiutarti a prendere decisioni intelligenti sul provisioning delle risorse, assicurandoti di scalare verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze della domanda. Il risultato è che puoi garantire le prestazioni dell'applicazione al costo più basso possibile.

Cosa dovrebbero sapere i principianti sulle operazioni automatizzate:

  • AIOps può aiutare a ridurre i costi di infrastruttura non necessari identificando le risorse sottoutilizzate e consigliandone l'ottimizzazione o la chiusura. Inizia ripensando alle tue operazioni cloud.
  • Automatizzando il provisioning delle risorse, puoi evitare errori manuali e ottimizzare le prestazioni complessive dei sistemi IT.
  • Una piattaforma di ottimizzazione dei costi del cloud ti permette di automatizzare continuamente azioni critiche in tempo reale su una scala che non può essere eguagliata dagli esseri umani, per quanto siano competenti.
  • FinOps (Finance + Operations) è un framework di gestione finanziaria in evoluzione che può essere incluso nelle operazioni di automazione per contribuire a risparmiare sui costi e a rendere più rapida l'innovazione. Guarda il video: 
 
  • Le soluzioni basate su AI che ti aiutano a gestire automaticamente le operazioni possono anche contribuire a creare un IT sostenibile riducendo gli sprechi. Leggi la guida: accelerare FinOps e l'IT sostenibile.

3. Gestione e risoluzione più rapida degli incidenti

La gestione degli incidenti è una parte fondamentale delle operazioni IT. La velocità con cui i problemi vengono identificati e risolti, ovvero il tempo medio di risoluzione o MTTR, è spesso ciò che fa la differenza tra le esercitazioni IT e i clienti soddisfatti. AIOps utilizza algoritmi AI e analytics dei dati per automatizzare il rilevamento, l'analisi e la risoluzione degli incidenti.

L'implementazione di una piattaforma AIOps è un ottimo primo passo per qualsiasi organizzazione. Ad esempio, le piattaforme AIOps possono monitorare i log dei server e i dati di rete in tempo reale, identificare automaticamente i pattern indicativi di un incidente e lanciare un allarme al team IT. Questo approccio proattivo aiuta i team IT a rispondere rapidamente, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando la soddisfazione dei clienti.

Cosa dovrebbero sapere i principianti sulla gestione degli incidenti e sulle piattaforme AIOps:

  • La gestione tradizionale degli incidenti, che si basa su tempi e sforzi manuali, sta rapidamente venendo sostituita dalla piattaforma AIOps basata su AI. Leggi l'articolo di AIThority sulla gestione degli incidenti.
  • Questo approccio basato su AI trasforma la gestione degli incidenti da reattiva a proattiva (e persino preventiva). Scarica la Gartner Market Guide.
  • Le piattaforme AIOps possono inserire e correlare dati provenienti da varie fonti per fornire una visione completa dell'intero ambiente IT.
  • Gli utenti possono condividere questa visione completa su un unico pannello, il che significa che i silos operativi e le tradizionali (e lunghe) war room sono fuori e la collaborazione è dentro. Leggi il blog: “Gestione più intelligente delle operazioni IT con IBM AIOps Insights
  • Le piattaforme AIOps possono essere in self-hosting o implementate come soluzioni SaaS . Ciò consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
  • Le piattaforme AIOps self-hosted offrono più opzioni di controllo e personalizzazione e rappresentano una buona opzione per le operazioni complesse, mentre le piattaforme AIOps basate su SaaS offrono facilità di implementazione e scalabilità, permettendo alle organizzazioni di concentrarsi sull'utilizzo delle funzionalità della piattaforma piuttosto che sulla gestione dell'infrastruttura sottostante.
Mixture of Experts | 12 dicembre, episodio 85

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda tutti gli episodi di Mixture of Experts

Inizia con AIOps per la tua organizzazione

Indipendentemente da dove ti trovi nel percorso di trasformazione digitale, IBM è qui per aiutarti. Offriamo soluzioni che ti aiutano ad abbandonare il vecchio modello "break-fix" per adottare un approccio basato sull'AI, per aiutarti a offrire esperienze eccezionali ai clienti, garantire le prestazioni delle applicazioni, ridurre i costi e affrontare le numerose sfide di un moderno ambiente IT.
Soluzioni correlate
IBM Turbonomic

Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.

 Esplora IBM Turbonomic
Soluzioni AIOps

Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.

 Esplora le soluzioni AIOps
Servizi di consulenza per l'automazione

Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.

 Scopri i servizi di consulenza per l'automazione
Fai il passo successivo

Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.

 Scopri Turbonomic Esplora le soluzioni AIOps