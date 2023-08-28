Una guida per principianti all'automazione e all'AIOps

Se sei pronto ad ampliare, o addirittura ad avviare, la tua strategia di automazione e AIOps , sei nel posto giusto. Questo post sul blog è ricco di passaggi pratici che puoi utilizzare per comprendere meglio, convincere e iniziare a implementare l'AIOps all'interno della tua organizzazione. Il caso d'uso per integrare l'intelligenza artificiale (AI) nelle operazioni IT è convincente, con benefici tangibili e casi d'uso strategici.
Innanzitutto, partiamo da un presupposto di base: via via che i sistemi IT diventano più complessi e interconnessi, l'automazione diventa lo strumento più importante a tua disposizione. Definiamo l'automazione come l'applicazione di tecnologia, programmi, robotica o processi che ti aiutano a ottenere risultati con un minimo input e su una scala che supera le capacità umane.
Ora vediamo come l'automazione applicata all'IT ti aiuta a ottenere migliori risultati aziendali in tre aree chiave, insieme a ciò che ogni principiante dovrebbe sapere per iniziare.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Le soluzioni di osservabilità basate su AI offrono monitoraggio avanzato per fornirti il contesto necessario a risolvere più rapidamente gli incidenti. Gli strumenti di monitoraggio tradizionali possono fornire metriche e dati, ma spesso non sono in grado di fornire un quadro completo del comportamento del sistema. L'osservabilità, invece, si concentra sulla raccolta di dati in tempo reale, log e tracce per creare una visione olistica del tuo ambiente IT.
Cosa devono sapere i principianti sull'osservabilità:
Sebbene le applicazioni e i sistemi IT moderni stiano diventando sempre più complessi, molti utenti cloud continuano a ricorrere alla consueta abitudine di sovradimensionare le risorse per mitigare qualsiasi rischio per le prestazioni. Eppure, quasi un terzo delle organizzazioni ritiene di avere sprecato la propria spesa per il cloud. Le operazioni automatizzate alimentate da AIOps possono aiutarti a superare questo costoso approccio e a ottimizzare l'infrastruttura IT, l'allocazione delle risorse e l'uso del cloud. Analizzando i dati storici e le metriche in tempo reale, AIOps può aiutarti a prendere decisioni intelligenti sul provisioning delle risorse, assicurandoti di scalare verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze della domanda. Il risultato è che puoi garantire le prestazioni dell'applicazione al costo più basso possibile.
Cosa dovrebbero sapere i principianti sulle operazioni automatizzate:
La gestione degli incidenti è una parte fondamentale delle operazioni IT. La velocità con cui i problemi vengono identificati e risolti, ovvero il tempo medio di risoluzione o MTTR, è spesso ciò che fa la differenza tra le esercitazioni IT e i clienti soddisfatti. AIOps utilizza algoritmi AI e analytics dei dati per automatizzare il rilevamento, l'analisi e la risoluzione degli incidenti.
L'implementazione di una piattaforma AIOps è un ottimo primo passo per qualsiasi organizzazione. Ad esempio, le piattaforme AIOps possono monitorare i log dei server e i dati di rete in tempo reale, identificare automaticamente i pattern indicativi di un incidente e lanciare un allarme al team IT. Questo approccio proattivo aiuta i team IT a rispondere rapidamente, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando la soddisfazione dei clienti.
Cosa dovrebbero sapere i principianti sulla gestione degli incidenti e sulle piattaforme AIOps:
Indipendentemente da dove ti trovi nel percorso di trasformazione digitale, IBM è qui per aiutarti. Offriamo soluzioni che ti aiutano ad abbandonare il vecchio modello "break-fix" per adottare un approccio basato sull'AI, per aiutarti a offrire esperienze eccezionali ai clienti, garantire le prestazioni delle applicazioni, ridurre i costi e affrontare le numerose sfide di un moderno ambiente IT.
Scopi come i CEO possono utilizzare l'AI generativa per automatizzare l'IT e migliorare le prestazioni aziendali.
Automatizzando le operazioni, i team possono garantire in modo efficace e continuo prestazioni ottimali delle applicazioni a costi contenuti.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione IT nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.