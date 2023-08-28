Una guida per principianti all'automazione e all'AIOps

La gestione degli incidenti è una parte fondamentale delle operazioni IT. La velocità con cui i problemi vengono identificati e risolti, ovvero il tempo medio di risoluzione o MTTR, è spesso ciò che fa la differenza tra le esercitazioni IT e i clienti soddisfatti. AIOps utilizza algoritmi AI e analytics dei dati per automatizzare il rilevamento, l'analisi e la risoluzione degli incidenti.



L'implementazione di una piattaforma AIOps è un ottimo primo passo per qualsiasi organizzazione. Ad esempio, le piattaforme AIOps possono monitorare i log dei server e i dati di rete in tempo reale, identificare automaticamente i pattern indicativi di un incidente e lanciare un allarme al team IT. Questo approccio proattivo aiuta i team IT a rispondere rapidamente, riducendo al minimo le interruzioni e migliorando la soddisfazione dei clienti.

Cosa dovrebbero sapere i principianti sulla gestione degli incidenti e sulle piattaforme AIOps: