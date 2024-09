Sommario Capitolo 1 Cos'è l'osservabilità e perché è importante? Capitolo 2 Quali sono le tre cose che puoi fare per iniziare il tuo percorso di osservabilità? Capitolo 3 Qual è il valore dell'osservabilità per la tua organizzazione? Capitolo 4 Come funziona l'osservabilità per vari tipi di aziende? Capitolo 5 Come puoi sostenere l'osservabilità per l'intera organizzazione? Capitolo 6 Cosa offre IBM per rendere l'osservabilità una realtà per te?