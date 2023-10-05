Che cos'è un obiettivo del livello di servizio (SLO)?

Gli SLO vengono misurati utilizzando indicatori del livello di servizio (SLI), metriche quantitative di alcuni aspetti del servizio. Gli SLO fanno parte di un accordo più ampio tra fornitori di servizi e clienti, ovvero gli accordi del livello di servizio (SLA), che delineano il livello di servizio che un cliente può aspettarsi dai fornitori, nonché stabiliscono penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.



Per garantire che i livelli di servizio siano coerenti con i requisiti aziendali e con i desideri dei clienti, i team di (ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE), DevOps, IT e altri team pertinenti devono conoscere i percorsi utente critici per ogni applicazione: le interazioni che consentono agli utenti finali di raggiungere il risultato desiderato.

Il consenso interno è fondamentale per il successo degli SLO (e quindi degli SLA) e più stakeholder dovrebbero partecipare alla determinazione degli SLO, inclusi i product manager, i team DevOps e di gestione dei problemi, nonché gli ingegneri dell'infrastruttura. I clienti esterni vengono coinvolti nella discussione attraverso focus group, studi, reclami dei clienti e social.

La logica chiave degli SLO è che l'affidabilità del servizio porta alla felicità degli utenti, il che offre maggiori opportunità di business. La definizione di obiettivi di affidabilità misurabili aiuta un'organizzazione a bilanciare un'esperienza utente piacevole ed efficiente con costi ragionevoli, senza sforare il budget IT con livelli di servizio superiori a quelli necessari o previsti.

Gli SLO sono necessari perché definiscono gli obiettivi di qualità del servizio (QoS) e di affidabilità in termini concreti, misurabili e oggettivi. Non hanno lo scopo di definire il miglior livello di prestazioni, ma una gamma di standard prestazionali migliori e meno accettabili.1

L'obiettivo degli SLO è ben riassunto in 97 Things Every Cloud Engineer Should Know (link esterno a ibm.com), di O`Reilly Media: "Come può offrire al management un modo semplice per comprendere istantaneamente i compromessi tra affidabilità, velocità di innovazione e costi? Gli SLO sono la risposta. Gli SLO creano linee guida chiare in merito di affidabilità che bilanciano i compromessi tra costi del cloud, velocità di cambiamento e rischi esterni."