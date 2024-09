Uno dei temi chiave della visione di BT Business era la necessità di fornire un'esperienza migliore ai propri clienti globali. Come spiega Hareesh, probabilmente il problema più fondamentale che il suo team doveva affrontare era l'incapacità di ottenere una visione unificata e in tempo reale di ciò che stava accadendo nell'intera rete. "La maggior parte dei nostri clienti globali non è costituita da un solo dominio: gestiamo le loro LAN, WAN, Wi-Fi e SD-WAN. "Non vogliamo che debbano passare tra molteplici sistemi diversi e accedere a diversi strumenti e portali per vedere come sta andando la loro rete. Vogliamo offrire loro una visione unificata su tutti i domini, che chiamiamo "unico pannello di controllo".

Poi c'è la responsabilità. Per un cliente che si aspetta che il suo MSP ottimizzi dinamicamente le prestazioni della sua rete globale, la visibilità e il reporting in tempo reale offrono un modo per dimostrarlo con dati concreti. The issue of capacity planning, Hareesh believes, is particularly apt. "Ad esempio, [la visibilità in tempo reale] può dare a un cliente la certezza che l'utilizzo di un circuito chiave sia a un livello sano, ad esempio l'85%", spiega. "E può dare al nostro team di pianificazione della capacità un modo per valutare l'opportunità di espandere la capacità di quel cliente sulla base dell'analisi del traffico". In entrambi i casi, ciò contribuisce a dimostrare una buona gestione proattiva della rete del cliente, e questo è un enorme vantaggio in termini di soddisfazione".

Nella ricerca di una soluzione, BT Business ha esaminato le offerte di 16 fornitori, di cui ne ha selezionati cinque per la fase RFP. Nell'ambito del processo di valutazione dettagliato, tre team distinti, appartenenti alle aree operative, di prodotto e tecnologiche, hanno condotto dimostrazioni intensive delle soluzioni concorrenti e le hanno valutate in base a criteri pertinenti. Alla fine, BT Business ha scelto IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) come piattaforma del futuro.