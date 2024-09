Pianificazione

I nostri piani aiutano le organizzazioni a capire quale hardware possono o dovrebbero mantenere. Nella pianificazione, il software Turbonomic prende in considerazione le efficienze dei diversi hardware e la pianificazione del deprezzamento, inserendo tag per indicare la scadenza della concessione d'uso. Per un consolidamento del centro dati, le organizzazioni generalmente iniziano con il consolidamento su un numero minore di host per poi procedere al consolidamento su un numero minore di centri dati. Offriamo piani per entrambi i processi:

Piano di ottimizzazione on-premise

Questo piano consente agli utenti di scalare o spostare le macchine virtuali e consolidare l'hardware.

Piano di aggiornamento hardware



Questo piano permette agli utenti di verificare il numero di nuovi host necessari durante l'aggiornamento.

Piano di disattivazione dell'host

Questo piano permette agli utenti di valutare se riescono a supportare il carico attuale spegnendo un host.

Prima di scegliere un piano, le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione il test di ridimensionamento/sviluppo per utilizzare al meglio l'hardware.