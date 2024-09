Azure Kubernetes Service (AKS) è un servizio Kubernetes gestito che semplifica la creazione, la distribuzione e l'aggiornamento dei cluster. Fornisce anche viste di base dei tuoi cluster AKS. Con IBM® Turbonomic® che gestisce le risorse AKS, contribuisci a garantire le prestazioni delle applicazioni in esecuzione su AKS. Inoltre, puoi visualizzare i cluster AKS accanto ad altre distribuzioni, che si tratti di Amazon EKS, Google GKE, Red Hat® OpenShift® o di qualsiasi altra versione upstream di Kubernetes.

Il software IBM Turbonomic unisce inoltre la visibilità dei container, dei pod, dei nodi e degli spazi dei nomi di Kubernetes al resto dello stack applicativo. Per decisioni di approvvigionamento ancora più intelligenti, il software IBM Turbonomic può integrarsi con AppDynamics e Dynatrace, offrendo visibilità sulle applicazioni aziendali e sulle transazioni supportate dalla piattaforma Kubernetes e sulle relazioni tra le applicazioni e l'infrastruttura. Allo stesso modo, il software IBM Turbonomic può collegare Kubernetes all'infrastruttura sottostante, che si tratti di hypervisor in loco o di cloud. Puoi ridurre o aumentare la tua capacità in tutta sicurezza sapendo che la capacità è sufficiente per sostenere l'aumento della domanda.