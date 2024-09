WPP ha creato una pratica di FinOps completa ed efficiente applicando due tecnologie: IBM® Apptio Cloudability (link esterno a ibm.com ) e IBM® Turbonomic. Il team finanziario utilizza IBM Apptio Cloudability per vedere esattamente quanto spende WPP e dove, in tutte le aziende e tutte le piattaforme cloud. Il team operativo utilizza Turbonomic per accelerare i risparmi ottimizzando in modo efficiente le risorse tramite consigli di dimensionamento basati sull'AI e azioni di ridimensionamento automatizzate.

IBM Apptio Cloudability è stato il primo. Dopo averlo confrontato con un'offerta di terze parti, WPP ha implementato la soluzione IBM e ha ottenuto rapidamente la visibilità della spesa sul 99% del suo panorama cloud, tra cui AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). "Semplicemente, funzionava", spiega Manandhar. "Ha ottime API per l'integrazione in tutto l'ambiente. Abbiamo integrato centinaia di account di fatturazione e mappato l'utilizzo per gli stakeholder. Ci ha mostrato una visione reale dei fondi, delle fattura, dell'utilizzo (anomalie incluse) e una visione ammortizzata. E quando l'abbiamo confrontato con i dati provenienti direttamente dai fornitori di cloud, è risultato molto accurato, aiutandoci a creare rapidamente fiducia nelle nostre operazioni di ricarica tra i nostri utenti."

Successivamente, Cocks e Burnett hanno contattato IBM per una proof of value (POV) di Turbonomic, che ha rivelato un enorme potenziale di risparmio. Burnett, che aveva maturato una vasta esperienza nell'ottimizzazione in un ruolo precedente presso un'altra grande azienda, ha distribuito Turbonomic in uno dei tenant Azure di WPP e ha lasciato che la soluzione generasse raccomandazioni per l'assegnazione delle risorse. Burnett ha quindi selezionato tra le raccomandazioni per eseguire 1.100 azioni di ridimensionamento, molte tramite le automazioni Turbonomic.

"Durante il POV, il costo sarebbe stato dieci volte superiore", afferma Cocks.

WPP ha ora ufficialmente distribuito Turbonomic nel suo ambiente Azure e lo distribuirà gradualmente negli altri cloud. "Ha rivelato un enorme potenziale di dimensionamento corretto e molte risorse inutilizzate, troppe da ridimensionare manualmente", racconta Burnett. Sulla sua interfaccia Turbonomic, ha visualizzato migliaia di consigli sul ridimensionamento generati automaticamente e il relativo impatto sui costi. Il team operativo ha suddiviso i consigli in parti gestibili e ha interagito con gli utenti per identificare quali azioni hanno più senso dal punto di vista aziendale.

In questo modo, il team è riuscito a effettuare il ridimensionamento con grande efficienza utilizzando la funzionalità di azioni in blocco in Turbonomic. Hanno praticamente raddoppiato il ritmo raggiunto nel POV, eseguendo ora circa 1.000 azioni ogni uno o due mesi. "Abbiamo eliminato 500 dischi non collegati in un fine settimana, risparmiando un quarto di milione di dollari", afferma Burnett. "Non ce l'avremmo mai fatta senza l'automazione. Consente un ritmo che aiuta davvero a tenere sotto controllo i costi del cloud."