Gli spazi di lavoro di IBM Cloud Schematics sono forniti gratuitamente. Tuttavia, quando si decide di applicare il modello Terraform in IBM Cloud facendo clic su "Applica piano" dalla pagina dei dettagli dell'area di lavoro o eseguendo il comando "ibmcloud terraform apply", vengono addebitate le risorse IBM Cloud descritte nel modello Terraform. Controlla i piani di servizio disponibili e le informazioni sui prezzi per ciascuna risorsa che stai per creare. Alcuni servizi prevedono un limite per account IBM Cloud. Se stai per raggiungere il limite di servizio per il tuo account, il provisioning della risorsa non verrà effettuato finché non aumenti la quota di servizio o non rimuovi prima i servizi esistenti.