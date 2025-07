Cos'è la governance dei modelli?

La governance dei modelli è nata nel settore finanziario per gestire i rischi dei modelli finanziari complessi. Con l'aumento dell'importanza delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML), l'importanza della governance dei modelli si è rapidamente ampliata. Secondo McKinsey, il 78% delle organizzazioni dichiara di utilizzare l'AI almeno in una funzione aziendale, evidenziando quanto i modelli AI e ML siano ormai integrati nel processo decisionale operativo e strategico.

Lo scopo della governance dei modelli è quello di garantire che i modelli, siano essi modelli finanziari tradizionali o modelli di machine learning, funzionino come previsto, rimangano conformi e forniscano risultati affidabili nel tempo. Un solido framework di governance dei modelli supporta la trasparenza, la responsabilità e la ripetibilità durante l'intero ciclo di vita del modello.

Nei settori regolamentati come quello bancario e assicurativo, la governance dei modelli è un requisito di conformità. Negli Stati Uniti, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) delinea pratiche di governance specifiche per la gestione del rischio dei modelli negli istituti finanziari. Anche se la guida dell'OCC non ha valore di legge, viene utilizzata nei controlli normativi. La mancata osservanza può comportare multe o altre sanzioni.

Mentre il processo decisionale in tempo reale diventa la norma e i requisiti normativi si evolvono, la governance efficace dei modelli sta emergendo quale funzionalità critica per le organizzazioni che desiderano utilizzare l'AI in modo responsabile.