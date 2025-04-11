Cos'è uno stress test bancario?

I requisiti obbligatori per gli stress test bancari sono stati ampiamente adottati dagli organismi di regolamentazione globali in seguito alla crisi finanziaria del 2008, durante la quale livelli senza precedenti di mutuatari sono stati costretti a dichiarare insolvenza sui cosiddetti contratti ipotecari subprime. Le banche notevolmente sottocapitalizzate non sono state in grado di coprire le perdite dovute ai mutui svalutati, con un impatto devastante a partire dai mercati immobiliari e che si è esteso a tutto il settore dei servizi finanziari. Le ricadute hanno incluso quanto segue:

Alla base della Grande Recessione, la peggiore recessione economica dalla Grande Depressione, la gravità della crisi del 2008 ha portato alla creazione di nuove agenzie di regolamentazione, tra cui il Troubled Assets Relief Program (TARP), il Financial Stability Oversight Council (FSOC) e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Negli ultimi anni, gli stress test bancari sono diventati sempre più comuni. Organi direttivi come la Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed), la Prudential Regulation Authority del Regno Unito, l'Autorità bancaria europea (EBA) e il Fondo Monetario Internazionale hanno tutti adottato stress test bancari obbligatori come parte dei loro requisiti normativi più ampi, per garantire livelli di allocazione del capitale sufficienti a coprire eventuali perdite prevedibili derivanti da eventi estremi, ma non implausibili.