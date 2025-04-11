Cos'è uno stress test bancario?

Uno stress test bancario è un metodo per misurare e prevedere la capacità di una banca di rispondere e resistere a determinati eventi economici negativi, ipotetici ma plausibili, come una recessione o una pandemia.
Durante una crisi finanziaria, le banche sovradimensionate corrono il rischio di diventare sottocapitalizzate se non gestiscono prudentemente il rischio e non mantengono adeguate riserve di liquidità. Una banca in dissesto di dimensioni sufficienti può avere un effetto a cascata sui sistemi finanziari nazionali e globali, con conseguenti danni esponenziali, il che sottolinea l'importanza critica degli stress test bancari.
Gli stress test bancari sono un sottoinsieme di una più ampia metodologia di stress test utilizzata in finanza per valutare la resilienza di molti tipi di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni e altri tipi di istituti finanziari, come gli hedge fund. Poiché le banche, soprattutto quelle di grandi dimensioni, hanno maggiori probabilità di esercitare un'influenza smisurata su sistemi finanziari più ampi, è particolarmente necessario assicurarsi che una banca sia preparata a rispondere a vari potenziali stress.
Sebbene ci siano molti modi per eseguire uno stress test bancario, in genere, il processo prevede la modellazione dei profitti, delle perdite e dei rischi previsti per creare una proiezione finanziaria. Le banche, come la maggior parte delle aziende, creano già queste proiezioni come parte delle loro normali operazioni di gestione del rischio e delle vulnerabilità e per orientare il processo decisionale a breve e lungo termine.
Tuttavia, per una prova di stress, gli analisti effettuano proiezioni speciali basate sull'impatto ipotetico di alcuni possibili scenari avversi, ad esempio:
I requisiti obbligatori per gli stress test bancari sono stati ampiamente adottati dagli organismi di regolamentazione globali in seguito alla crisi finanziaria del 2008, durante la quale livelli senza precedenti di mutuatari sono stati costretti a dichiarare insolvenza sui cosiddetti contratti ipotecari subprime. Le banche notevolmente sottocapitalizzate non sono state in grado di coprire le perdite dovute ai mutui svalutati, con un impatto devastante a partire dai mercati immobiliari e che si è esteso a tutto il settore dei servizi finanziari. Le ricadute hanno incluso quanto segue:
Alla base della Grande Recessione, la peggiore recessione economica dalla Grande Depressione, la gravità della crisi del 2008 ha portato alla creazione di nuove agenzie di regolamentazione, tra cui il Troubled Assets Relief Program (TARP), il Financial Stability Oversight Council (FSOC) e il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).
Negli ultimi anni, gli stress test bancari sono diventati sempre più comuni. Organi direttivi come la Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed), la Prudential Regulation Authority del Regno Unito, l'Autorità bancaria europea (EBA) e il Fondo Monetario Internazionale hanno tutti adottato stress test bancari obbligatori come parte dei loro requisiti normativi più ampi, per garantire livelli di allocazione del capitale sufficienti a coprire eventuali perdite prevedibili derivanti da eventi estremi, ma non implausibili.
Le banche statunitensi sono tenute a sottoporsi a stress test interni semestrali, con scadenze di rendicontazione ravvicinate. Sono inoltre tenute a sottoporsi a stress test di vigilanza, condotti da enti regolatori autorizzati dal governo. Durante il ciclo annuale di stress test di vigilanza, la Federal Reserve crea e rilascia quattro documenti per stabilire i parametri e i requisiti ufficiali del test annuale e condividere i risultati in modo trasparente con il pubblico. I quattro documenti sono disponibili sul sito ufficiale Federal Reserve Dodd-Frank Stress Test Publications e includono:
Tutte le valutazioni devono includere un set standardizzato di scenari di stress test, come uno tsunami nel sud-est asiatico, un calo del 5% delle vendite di beni immobili, un calo del 30% delle vendite delle piccole imprese o una combinazione di più shock economici contemporaneamente. Esempi storici basati su condizioni economiche reali del passato, come il crollo della bolla tecnologica del 2000, la pandemia di coronavirus nel 2020 e il crollo del mercato azionario nel 1987, sono spesso utilizzati anche per simulare le condizioni economiche e la volatilità del mercato.
Durante uno stress test, gli analisti formulano proiezioni per i prossimi nove trimestri sulla base dei bilanci bancari effettivi e degli scenari ipotetici necessari per determinare se dispongono di coefficienti patrimoniali sufficienti per continuare a effettuare distribuzioni durante una grave recessione, dimostrando riserve di capitale adeguate o esponendo eventuali vulnerabilità che potrebbero portare a un collasso del sistema bancario.
La Federal Reserve ha il compito di eseguire gli stress test di vigilanza e pubblica documenti dettagliati su come verrà condotto il ciclo di test annuale, emettendo linee guida e annunciando eventuali aggiornamenti pertinenti, se necessario. Il processo segue una procedura standardizzata:
La Federal Reserve utilizza i risultati dello stress test di vigilanza, in parte, per stabilire i requisiti patrimoniali per le banche partecipanti, così come per emettere tutti gli ordini normativi consequenziali necessari e per pubblicare i risultati. Gli istituti finanziari sono tenuti per legge a sottoporsi a stress test di vigilanza trasparenti. Le aziende i cui risultati degli stress test non dimostrano un capitale bancario sufficiente sono tenute a tagliare i dividendi e il riacquisto di azioni per preservare o accumulare le riserve di capitale. Poiché possono spesso esserci conseguenze significative sui prezzi delle azioni di una singola banca, alcune banche che non superano lo stress test annuale possono evitare gravi sanzioni presentando un piano d'azione rigoroso per dimostrare o migliorare l'adeguatezza della loro riserva di capitale.
Le grandi banche internazionali utilizzano gli stress test dall'inizio degli anni '90 per prevedere la loro capacità di mantenere le operazioni di base anche in periodi di significative difficoltà economiche. Nel 1996 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, un organo consultivo internazionale in materia di regolamentazione bancaria, ha modificato l'Accordo di Basilea sul capitale per imporre alle banche e alle imprese di investimento di condurre gli stress test. Sebbene le raccomandazioni della commissione siano spesso attuate da vari governi regionali, questi non hanno l'autorità per far rispettare specificamente i requisiti dell'accordo. Fino al 2007 le banche, in particolare negli Stati Uniti, eseguivano solitamente stress test solo su se stesse, a propria discrezione.
In risposta alla crisi finanziaria del 2008, il governo federale americano ha approvato il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act con l'obiettivo di riformare il sistema di regolamentazione finanziaria e impedire che le istituzioni "troppo grandi per fallire" non riescano a prepararsi adeguatamente alle prevedibili flessioni del mercato.
Come parte di questa riforma, nel 2011, gli Stati Uniti hanno istituito ulteriori regolamenti che impongono alle banche di sottoporsi al Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), che include vari stress test.
Nell'ottobre 2012, gli enti regolatori americani hanno esteso questa pratica per richiedere alle grandi banche di effettuare stress test due volte all'anno: una volta internamente e una volta sotto la vigilanza dei regolatori federali. I requisiti per gli stress test del Dodd-Frank Act (DFAST) sono stati ulteriormente estesi nel 2014 per includere le aziende di medie dimensioni con asset compresi tra 10 e 50 miliardi di dollari.
Gli stress test bancari forniscono informazioni preziose sullo stato di salute dei più importanti istituti finanziari del mondo e aiutano a garantire che le banche soddisfino i requisiti patrimoniali critici per prolungare la crescita economica. Gli stress test aiutano le banche e le autorità di regolamentazione a prevedere, prepararsi e mitigare le potenziali crisi economiche e a mantenere un sistema finanziario globale robusto e resiliente.
Dall'avvio degli stress test secondo Dodd-Frank, la Federal Reserve ha riscontrato un aumento del capitale dopo lo stress. L'anno scorso, un comunicato stampa della Fed ha annunciato che, secondo gli stress test annuali, sebbene le grandi banche possano subire una perdita maggiore rispetto ai risultati degli anni precedenti, sono ben posizionate per sopravvivere alle prevedibili sfide di mercato e mantenere i requisiti patrimoniali minimi.
