Cos'è il marketing conversazionale?

Man mano che sempre più interazioni tra aziende e clienti si spostano nello spazio digitale, le organizzazioni hanno bisogno di modi per creare conversazioni significative con i propri clienti sui loro canali preferiti. Un forte approccio al marketing conversazionale consente un servizio rapido e personalizzato per una varietà di problemi comuni dei clienti, tra cui domande frequenti, punti critici, consigli sui prodotti, domande sui prezzi e feedback dei clienti.

Marketing conversazionale e marketing tradizionale

Le tattiche di marketing tradizionali, come le chiamate a freddo o la pubblicità sui canali di stampa e media, si sono dimostrate estremamente efficaci nell'aumentare la consapevolezza del marchio o del prodotto. Basti pensare allo spot del Super Bowl di cui stiamo ridacchiando giorni dopo la grande partita, o a un jingle orecchiabile che abbiamo sentito alla radio e non riusciamo a toglierci dalla testa. Ma questo tipo di marketing ha i suoi svantaggi. Per prima cosa, può essere uno spreco di tempo e risorse rivolgersi a consumatori che non hanno bisogno o interesse per il tuo prodotto e, a causa delle limitazioni dei canali di marketing tradizionali, semplicemente non c'è modo di correggere questo problema. È qui che entrano in gioco le tattiche di marketing conversazionale.

Grazie alla natura del marketing digitale e dei social media, il marketing conversazionale può soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente e interagire solo con coloro che hanno un interesse intrinseco in un servizio o prodotto, facilitando la creazione di migliori esperienze conversazionali. Utilizzando l'AI conversazionale, le aziende che implementano il marketing conversazionale apprendono rapidamente le abitudini e le preferenze online dei clienti e possono offrire messaggi e contenuti con cui è probabile che interagiscano. In questo modo, anche i team di vendita aumentano la probabilità che i potenziali clienti siano più qualificati nel momento in cui parleranno con loro.