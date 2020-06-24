Scelta dei database giusti per i microservizi

Anche se ci sono molti casi in cui i database NoSQL sono l'approccio logico giusto per particolari strutture dati, spesso è difficile superare la flessibilità e la potenza del modello relazionale. Il bello dei database relazionali è che è possibile "suddividere" in modo molto efficace gli stessi dati in forme diverse per scopi diversi. Trucchi come le Viste del database permettono di creare più mappature degli stessi dati, cosa spesso utile quando si implementa un insieme di query correlate di un modello dati complesso.

Per approfondire un confronto tra NoSQL e SQL vedi "SQL e NoSQL: qual è la differenza?"

Come abbiamo discusso in un articolo precedente, se il "limite inferiore" di un microservizio è un insieme di entità raggruppate in un aggregato insieme all'insieme associato di servizi che operano su quei dati, implementare le viste per rappresentare un insieme di query correlate è spesso più semplice e diretto con SQL.

Lo abbiamo visto per la prima volta nell'esempio del cliente che ha portato al nostro semplice esempio di Account/LineItem nell'articolo precedente. In questo caso, c'era una banca che stava cercando con tutte le sue forze di far funzionare un modello semplice simile in un database NoSQL orientato ai documenti, solo per essere sconfitto dal teorema CAP. Tuttavia, il team aveva scelto quel modello di dati per tutte le ragioni sbagliate. Avevano scelto di utilizzare il database orientato ai documenti per tutti i loro diversi microservizi, per un desiderio infondato di coerenza architettonica.

In questo caso, avevano bisogno di tutti gli attributi della modalità ACID, ma non avevano bisogno dello sharding (ad esempio, partizionamento). Il loro sistema esistente aveva funzionato per anni a un livello di prestazioni del tutto accettabile su un modello relazionale, e non prevedevano una crescita enorme. Ma, sebbene il nucleo del sistema necessitasse di transazioni ACID e non di partizionamento, ciò non era necessariamente vero per tutte le diverse parti del sistema. Ci sono alcune cose in cui i database SQL sono eccellenti, e le transazioni ACID sono una di queste. Nei sistemi di microservizi, raggruppare queste transazioni ACID attorno al più piccolo insieme di dati su cui operano è solitamente l'approccio giusto.

Tuttavia, SQL non significa necessariamente database SQL tradizionali. Può esserlo, e c'è certamente spazio per questo in molte architetture di microservizi, ma SQL è implementato anche in almeno altri due tipi di database che possono essere scelte utili per molti team che implementano microservizi. Il primo è "SQL piccolo", che è il dominio dei database open source come MySQL e Postgres. Per molti team che implementano microservizi, questi database sono una scelta perfettamente ragionevole per molte ragioni:

I team che rifattorizzano applicazioni esistenti in microservizi di solito hanno esperienza sia con SQL che con framework di mappatura oggetto-relazionale come Hibernate o Spring Persistence. Sfruttare quella conoscenza rimanendo entro i limiti di un approccio a microservizi è certamente ragionevole. Questi database sono molto ben supportati, sia dalla comunità open source sia da molti fornitori che li supportano. È relativamente facile trovare documentazione e tutorial e trovare sviluppatori esperti in materia. Sono database abbastanza piccoli e leggeri da poter essere facilmente containerizzati e implementati e aggiornati tramite gli stessi meccanismi GitOps che usi per il codice applicativo. Questi database sono supportati nelle versioni SaaS dalla maggior parte o da tutti i cloud pubblici iperscalari.

Il principale svantaggio dell'utilizzo di questi database SQL è che spesso non supportano lo stesso livello di scala (in particolare per quanto riguarda lo sharding) supportato dai database aziendali. Tuttavia, questo problema è stato risolto in modo ammirevole da una nuova serie di fornitori di database e progetti open source che combinano le migliori caratteristiche dei piccoli database SQL Database e la scalabilità dei database NoSQL. Tra questi rientrano CockroachDB, Apache Trofidion e Clustrix, spesso chiamati database "NewSQL".

Ogni volta che hai bisogno di tutte le transazioni ACID, di un motore SQL che supporti completamente il modello relazionale e anche di ampie funzionalità di scalabilità e sharding, i database NewSQL possono essere una buona scelta per i team. Questa scelta ha però un costo: questi database sono spesso più complessi da configurare e gestire rispetto alle vecchie soluzioni "small SQL". Inoltre, è più difficile trovare persone con competenze in questi database. In ogni caso, però, devono comunque essere considerati attentamente quando si valutano le opzioni.