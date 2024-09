I database VoSQL sono ideali per le applicazioni di rete distribuita. A differenza delle loro controparti SQL (relazionali) scalabili verticalmente, i database NoSQL sono scalabili orizzontalmente e distribuiti in base alla progettazione: possono adattarsi rapidamente a una rete in crescita composta da più nodi interconnessi. (Per ulteriori informazioni, vedi "Database SQL e NoSQL: qual è la differenza?")

Oggi, i database NoSQL sono classificati in base alle due caratteristiche CAP supportate:

Database AP: un database AP offre disponibilità e tolleranza alle partizioni a scapito della consistenza. Quando si verifica una partizione, tutti i nodi rimangono disponibili, ma quelli dal lato sbagliato di una partizione potrebbero restituire una versione precedente dei dati rispetto ad altri. (Quando la partizione viene risolta, i database AP solitamente risincronizzano i nodi per riparare tutte le inconsistenze nel sistema).





Database CA: un database CA offre consistenza e disponibilità su tutti i nodi. Tuttavia, non può farlo se esiste una partizione tra due nodi nel sistema e quindi non può garantire tolleranza agli errori.

Abbiamo elencato per ultimo il tipo di database CA per una ragione ben precisa: in un sistema distribuito, le partizioni non si possono evitare. Pertanto, mentre in teoria possiamo discutere di un database distribuito CA, a tutti gli effetti un database distribuito CA non può esistere. Ciò non significa che non è possibile avere un database CA per la propria applicazione distribuita, in caso di esigenze. Molti database relazionali, come PostgreSQL, offrono consistenza e disponibilità e possono essere distribuiti su più nodi tramite replica.