Il termine "VPS" ha attualmente diversi significati nel settore del cloud, tra cui virtual servers, server privati virtuali, istanze virtuali e macchine virtuali. In IBM Cloud, sappiamo che il linguaggio non è importante quanto l'hardware e i cloud service che ne stanno alla base. Le soluzioni di hosting VPS all'interno di IBM Cloud consistono in hosting hardware di elaborazione gestito dal cloud, integrazione software e supporto per la migrazione dei dati attraverso una varietà di prodotti virtual servers, di rete e di archiviazione. Scegli e costruisci la soluzione che fa per te. Ogni soluzione di hosting VPS con un virtual server può essere fornita negli IBM Cloud Data Centers di tutto il mondo ed è dotata di opzioni di fatturazione flessibili, sicurezza integrata e integrazione perfetta in tutto l'IBM Cloud stack.