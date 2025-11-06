I recenti problemi a livello di licenze e costi nel mercato della virtualizzazione hanno indotto molte organizzazioni a rivalutare la redditività a lungo termine degli investimenti in questo campo. Per molti, questo momento rappresenta una svolta strategica per modernizzare, ridurre la dipendenza dagli stack proprietari e adottare architetture aperte e scalabili.

IBM si trova in una posizione unica per aiutare le aziende a trasformare questo momento in un'opportunità di modernizzazione attraverso percorsi complementari.