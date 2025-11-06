Soluzioni di virtualizzazione IBM Cloud​

Migra e modernizza con sicurezza la tua infrastruttura virtuale  

Sblocca la nuova generazione di virtualizzazione

I recenti problemi a livello di licenze e costi nel mercato della virtualizzazione hanno indotto molte organizzazioni a rivalutare la redditività a lungo termine degli investimenti in questo campo. Per molti, questo momento rappresenta una svolta strategica per modernizzare, ridurre la dipendenza dagli stack proprietari e adottare architetture aperte e scalabili.

IBM si trova in una posizione unica per aiutare le aziende a trasformare questo momento in un'opportunità di modernizzazione attraverso percorsi complementari.
Aperto e scalabile

Una base collaborativa per l'innovazione
Moderno

Containerizzazione delle app con un occhio al futuro
AI-ready

Un'infrastruttura AI-ready per una maggiore produttività
Ottimizzazione dei costi

Valore ideale di costo e funzionalità

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat® OpenShift®, basato su KVM e KubeVirt, unifica macchine virtuali e container su una piattaforma scalabile negli ambienti on-premise, cloud ed edge. Preserva gli investimenti nella virtualizzazione esistenti supportando una modernizzazione graduale, la flessibilità dell'hybrid cloud, l'AI integrata e DevOps unificato, semplificando le operazioni e accelerando il passaggio a workload cloud-native basati su AI.

Server virtuali su cloud privato virtuale

Accelera la virtualizzazione e la modernizzazione con IBM® Cloud VPC, un'infrastruttura sicura e ad alte prestazioni per virtual server (VSI) e bare metal. Migra senza problemi da VMware, modernizza i workload con Red Hat OpenShift Virtualization oppure esegui app mission critical su hardware dedicato, il tutto con efficienza basata su AI, scalabilità illimitata e flessibilità del cloud ibrido, senza compromessi.

Casi d'uso

Un'immagine di una persona che lavora su un laptop con scudo e lucchetto sullo sfondo.
Migrazione dei workload VMware esistenti con Red Hat OpenShift Virtualization o Virtual Servers for VPC

Inizia con una valutazione approfondita delle VM esistenti per un piano di migrazione personalizzato che faciliti e stabilisca le priorità per una transizione delle VM tradizionali senza alcun rischio. Semplifica il processo di migrazione e la successiva gestione delle VM esistenti con i Migration Toolkit integrati e gli strumenti di gestione del ciclo di vita delle VM che offrono un'automazione accurata per migrazioni fluide e su larga scala.
Grafica di due mani che manipolano una forma geometrica su sfondo azzurro.
Modernizza con Red Hat OpenShift Virtualization

Alle aziende che stanno passando alle architetture cloud-native, Red Hat OpenShift on IBM Cloud consente di eseguire sia macchine virtuali che container, fianco a fianco. Questo approccio consente ai team di modernizzare i workload legacy al proprio ritmo, utilizzando l'orchestrazione di Kubernetes, l'automazione DevOps e l'integrazione AI, senza interrompere le operazioni esistenti.
Illustrazione isometrica di una donna che lavora su un laptop collegato a una banca.
Crea, implementa ed esegui workload con una console di gestione centralizzata

Con Red Hat OpenShift puoi creare, implementare ed eseguire workload ovunque, dall'on-premise al cloud fino all'edge, il tutto attraverso una console di gestione unificata. Ottieni una visione unica e uniforme su VM, container e applicazioni serverless tradizionali, garantendo portabilità e operazioni ottimali senza la complessità della visibilità frammentata.
Una mano che tiene una carta di credito davanti allo schermo di un computer con una calcolatrice e icone relative alle transazioni online.
Virtualizzazione ottimizzata in termini di costi con IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

Le organizzazioni che cercano di ridurre i costi di licenza di VMware possono migrare i workload su IBM Cloud Virtual Server for VPC che fornisce elaborazione sicura e scalabile, con rete e storage integrati. Questo approccio offre una flessibilità simile a quella di VMware, senza il pesante onere delle licenze, pur mantenendo prestazioni di livello aziendale, così come automazione e ottimizzazione del workload basate su AI.
Persona che lavora con server Bare Metal classici nel cloud
Infrastruttura ad alte prestazioni su bare metal per VPC

Le organizzazioni che eseguono workload regolamentati o sensibili alle prestazioni possono fare affidamento sugli IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC per ottenere il pieno controllo, isolamento e conformità. Con scelte di implementazione flessibili, inclusi i principali hypervisor o piattaforme container come Red Hat OpenShift, le aziende possono creare un'infrastruttura su misura e pronta per l'ibrido che offre prestazioni e scalabilità costanti in un ambiente sicuro.
Un'immagine di una persona che lavora su un laptop con scudo e lucchetto sullo sfondo.
Perché scegliere IBM

Valutare e consigliare

Contatta IBM per valutare il tuo ambiente attuale e ricevere consigli sul tuo ambiente futuro.

 Valutare e convalidare

Scopri il nostro supporto di alto livello durante i test e la convalida, dalla demo al proof-of-concept.

 Esegui la migrazione

Esegui la migrazione in tutta sicurezza appoggiandoti alla rete di esperti IBM, Red Hat o al nostro ricco ecosistema di partner.

 Corri e cresci

Contatta IBM per scoprire prezzi speciali, promozioni e offerte sulla formazione o la certificazione che possono aiutarti a gestire il tuo nuovo ambiente con facilità.
