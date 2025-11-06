Migra e modernizza con sicurezza la tua infrastruttura virtuale
I recenti problemi a livello di licenze e costi nel mercato della virtualizzazione hanno indotto molte organizzazioni a rivalutare la redditività a lungo termine degli investimenti in questo campo. Per molti, questo momento rappresenta una svolta strategica per modernizzare, ridurre la dipendenza dagli stack proprietari e adottare architetture aperte e scalabili.
IBM si trova in una posizione unica per aiutare le aziende a trasformare questo momento in un'opportunità di modernizzazione attraverso percorsi complementari.
Una base collaborativa per l'innovazione
Containerizzazione delle app con un occhio al futuro
Un'infrastruttura AI-ready per una maggiore produttività
Valore ideale di costo e funzionalità
Red Hat® OpenShift®, basato su KVM e KubeVirt, unifica macchine virtuali e container su una piattaforma scalabile negli ambienti on-premise, cloud ed edge. Preserva gli investimenti nella virtualizzazione esistenti supportando una modernizzazione graduale, la flessibilità dell'hybrid cloud, l'AI integrata e DevOps unificato, semplificando le operazioni e accelerando il passaggio a workload cloud-native basati su AI.
Accelera la virtualizzazione e la modernizzazione con IBM® Cloud VPC, un'infrastruttura sicura e ad alte prestazioni per virtual server (VSI) e bare metal. Migra senza problemi da VMware, modernizza i workload con Red Hat OpenShift Virtualization oppure esegui app mission critical su hardware dedicato, il tutto con efficienza basata su AI, scalabilità illimitata e flessibilità del cloud ibrido, senza compromessi.
Contatta IBM per valutare il tuo ambiente attuale e ricevere consigli sul tuo ambiente futuro.
Scopri il nostro supporto di alto livello durante i test e la convalida, dalla demo al proof-of-concept.
Esegui la migrazione in tutta sicurezza appoggiandoti alla rete di esperti IBM, Red Hat o al nostro ricco ecosistema di partner.
Contatta IBM per scoprire prezzi speciali, promozioni e offerte sulla formazione o la certificazione che possono aiutarti a gestire il tuo nuovo ambiente con facilità.