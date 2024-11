Cadence è leader mondiale nel software computazionale e aiuta le aziende a progettare i microchip alla base delle più importanti tecnologie emergenti odierne: nuovi tipi di AI, veicoli autonomi e tecnologia avanzata per aiutare le persone con disabilità, solo per citare alcuni esempi.



Lo sviluppo, da parte di IBM, dei primi nodi di microchip al mondo di dimensioni pari a due nanometri (nm) ha rappresentato l'ultimo traguardo nella continua corsa verso l'obiettivo di inserire sempre più circuiti in pezzi di silicio sempre più piccoli. Il nodo da 2 nm offriva un'efficienza energetica senza precedenti e prometteva enormi progressi tecnologici.



Ma su scala così ridotta, la progettazione di circuiti differenziati su chip, realizzata tramite EDA (Electronic Design Automation), richiede un'elaborazione incredibilmente complessa e un livello di precisione e calcolo senza precedenti.



IBM ha recentemente rafforzato la partnership con Cadence per sfruttare il portafoglio di sistemi e EDA di base di Cadence, che comprende software digitali, analogici e di verifica e soluzioni di packaging IC 3D e di analisi di sistema. Questo ci consente di offrire ai clienti soluzioni innovative nelle aree del chiplet e del packaging, della tecnologia logica, della progettazione e dell'abilitazione su cloud.



"Cadence e IBM collaborano alla progettazione di chip da diversi anni e la nostra stretta collaborazione sullo sviluppo del silicio e il recente lavoro con Cadence sul cloud IBM riflettono il rafforzamento della partnership", ha dichiarato Vandana Mukherjee, Senior Research Manager, hybrid cloud and IBM Semiconductors.



IBM sta impiegando la tecnologia di implementazione digitale basata sull'AI di Cadence per progettare il nostro silicio leader nel settore dello storage e della crittografia. Gli strumenti di progettazione dei pacchetti 3D IC di Cadence sono un elemento fondamentale del design di sistema e permettono l'analisi sia delle problematiche elettriche che termiche. Sfruttando le soluzioni front-end e back-end di Cadence, il team IBM sta sviluppando metodologie per analizzare e verificare le funzioni e le prestazioni del sistema per la progettazione di sistemi intelligenti.



Abilitare i workload EDA nel cloud



Cadence è anche tra le prime aziende che hanno adottato le soluzioni IBM, avendo utilizzato IBM® Cloud per oltre 3 anni a supporto dello sviluppo interno del software e dei workload EDA.



"Il calcolo è come l'ossigeno per noi", afferma Tarak Ray, CIO di Cadence. "Abbiamo circa 10.000 ingegneri e 5 importanti data center interni in cui vengono eseguiti milioni di processi ogni mese".



La richiesta di una maggiore potenza di calcolo arriva da tutti i fronti contemporaneamente. Il mercato richiede più chip ogni anno. La crescente incorporazione dell'AI nei prodotti finali e la crescente domanda di personalizzazione richiedono una nuova sofisticazione nella progettazione dei circuiti. E quasi ogni progetto di chip è coinvolto in una corsa serrata verso il mercato. Cadence integra l'AI e il machine learning (ML) nei suoi processi EDA per aiutare gli ingegneri a lavorare più velocemente, ma ciò richiede anche una CPU più potente.



Quindi, in che modo Cadence soddisfa questa domanda?



Scalare i data center dell'azienda non è la soluzione ideale. Oltre alle limitazioni di spazio, Ray nota che ci sono altre sfide da considerare. "Dobbiamo acquistare i server e c'è un tempo di attesa per l'installazione. Per i server, è di almeno un mese. Per le apparecchiature di rete, potrebbe essere anche di più. E i nostri ingegneri richiedono maggiori capacità di calcolo ora", afferma.



La risposta più ovvia è il cloud. Ma nell'EDA non è così semplice. Un cloud per l'EDA richiede un maggiore livello di agilità, per poter consentire a workload ingenti, che coinvolgono milioni di calcoli e volumi di dati in terabyte o petabyte, di passare senza soluzione di continuità dagli ambienti on-premise al cloud. Deve anche essere molto flessibile e consentire una profonda differenziazione da progetto a progetto, perché la richiesta di chip personalizzati implica la necessità di server e piattaforme diversi per progetti diversi. E deve essere sicuro. Come afferma Paul Cunningham, vicepresidente senior e general manager di System & Verification Group: "I dati elaborati dai nostri strumenti contengono alcuni dei segreti commerciali più preziosi dei nostri clienti. La sicurezza è essenziale".



La soluzione deve inoltre fornire un'eccellente potenza di calcolo in rapporto al costo. Ancora quattro anni fa, spiega Ray, i provider EDA utilizzavano molto poco le risorse di elaborazione principali a causa di complicazioni legate alla configurazioni dei server e alla distribuzione di più workload a livello globale. Ai volumi di CPU richiesti da EDA, le risorse inutilizzate si traducono in enormi costi. Cadence mirava a incrementare notevolmente l'utilizzo.