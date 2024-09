Oltre a fornire informazioni affidabili, accurate ed etiche su migliaia di farmaci, Drugs.com vanta un'eccezionale velocità nella loro erogazione. "Vogliamo essere sicuri di essere sempre più veloci rispetto ai nostri concorrenti e di avere sempre contenuti migliori", spiega Wager.

Grazie alla leggerezza del codice impiegato per realizzare le pagine web, alla scelta ponderata degli annunci pubblicitari pubblicati e alla potenza dei server IBM Cloud, le pagine di Drugs.com vengono scaricate alla velocità della luce, con un tempo medio di download inferiore a 1 secondo.

La presenza di IBM Bare Metal Servers dedicati al nucleo del business ha consentito a Drugs.com di diventare un sito di riferimento per persone di tutto il mondo. Ma non è tutto, spiega Sencioles. "Il gruppo IBM Support è eccezionale. Ogni volta che abbiamo bisogno di interagire con qualcuno, otteniamo una risposta immediata. Non siamo costretti a passare attraverso tre o quattro diversi livelli di supporto per ottenere le informazioni che ci servono. E questo è un grande vantaggio per noi”.