IBM Cloud® offre una sicurezza del cloud di livello superiore con funzionalità end-to-end e soluzioni personalizzabili per aiutarti a gestire i dati, il tutto col supporto di un'assistenza qualificata.
Durante l'uso, in transito, a riposo.
Mantieni il controllo il tuo cloud.
Sistema Keep Your Own Key.
Determina la configurazione delle risorse cloud e gestisci in modo centralizzato la conformità alle linee guida aziendali e normative. Le normative di conformità cambiano in fretta: assicurati che la tua azienda resti sempre un passo avanti.
IBM Cloud va oltre il confidential computing, proteggendo i dati lungo l'intero ciclo di vita di calcolo. Aumenta il livello di garanzia della privacy con un controllo completo dei dati e la massima protezione delle chiavi.
IBM Cloud offre una vastissima gamma di scelte su dove e come eseguire i dati e i carichi di lavoro.
Proteggi il cloud e semplifica il carico di lavoro
La società energetica francese ha scelto IBM per accelerare lo sviluppo delle piattaforme e ridurre i tempi di commercializzazione.
Scopri di più sui metodi di attacco e le motivazioni degli autori delle minacce nel cloud. (376 KB)
Informati sui concetti di sicurezza del cloud e scopri come le aziende possono applicarli.
IBM Security offre un portfolio avanzato di prodotti e servizi per la sicurezza aziendale.
Personalizza l'esperienza IBM Cloud secondo le esigenze della tua azienda.