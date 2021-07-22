La sicurezza per IBM Cloud

Protezione continua del cloud edge-to-edge per i tuoi dati e applicazioni, nel rispetto delle normative
Inizia gratuitamente Visualizza i programmi di conformità
Informazioni generali
Sicurezza innovativa e affidabile

IBM Cloud® offre una sicurezza del cloud di livello superiore con funzionalità end-to-end e soluzioni personalizzabili per aiutarti a gestire i dati, il tutto col supporto di un'assistenza qualificata.

 Guarda il video (10:09) Maggiori informazioni
Perché IBM Sicurezza integrata in ogni fase

Durante l'uso, in transito, a riposo.

 Strumenti di supporto alla gestione normativa

Mantieni il controllo il tuo cloud.

 Garanzia tecnica

Sistema Keep Your Own Key.

Proteggi il tuo cloud

Conformità Confidential Centri dati
Prodotti

Proteggi il cloud e semplifica il carico di lavoro

 IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services IBM Cloud® Hyper Protect DBaaS IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers IBM® Cloud Secrets Manager IBM Cloud® Key Protect IBM® Cloud App ID IBM Cloud® Security and Compliance Center IBM Cloud® Hardware and Security Module Sicurezza di rete Certificati SSL Content delivery network IBM Cloud Internet Services

Successo dei clienti

Irene Energy adotta il confidential computing per fornire elettricità in modo sicuro

La società energetica francese ha scelto IBM per accelerare lo sviluppo delle piattaforme e ridurre i tempi di commercializzazione.
Movius sceglie IBM per portare la mobilità multilinea nelle aziende

Grazie ai servizi personalizzabili su IBM Cloud, l'azienda di software per dispositivi mobili ha velocizzato e innovato la sua offerta a livello globale.

Risorse

Panorama delle minacce cloud

Scopri di più sui metodi di attacco e le motivazioni degli autori delle minacce nel cloud. (376 KB)
La sicurezza del cloud chiara per tutti

Informati sui concetti di sicurezza del cloud e scopri come le aziende possono applicarli.
IBM Security™

IBM Security offre un portfolio avanzato di prodotti e servizi per la sicurezza aziendale.
Architettura di sicurezza

IBM Cloud è progettato per proteggere i dati durante tutto il loro ciclo di vita.
Proteggi il tuo cloud

Personalizza l'esperienza IBM Cloud secondo le esigenze della tua azienda.

 Avvia una chat con un esperto