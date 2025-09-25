IBM e Red Hat aiutano le aziende ad accelerare il loro percorso verso l'AI
Red Hat AI su IBM Cloud è una suite completa di prodotti e servizi progettata per accelerare lo sviluppo e la distribuzione/implementazione di soluzioni di AI in ambienti hybrid cloud. Aiuta le organizzazioni a ridurre i costi operativi e il time to market attraverso l'uso di modelli AI personalizzati altamente efficienti e allineati con i dati rilevanti per la tua azienda, il tutto in modo privato e sicuro.
Red Hat AI on IBM Cloud consente alle organizzazioni di gestire e monitorare l'intero ciclo di vita dei modelli di AI predittiva e AI generativa, siano essi implementati su server singoli o sistemi implementati su larga scala. Si basa su tecnologie open source e utilizza un ecosistema partner incentrato sull'ottimizzazione delle prestazioni, la stabilità e il supporto per GPU e acceleratori AI.
Ricevi insight preziosi dai nostri esperti di AI su come costruire la tua infrastruttura AI di hybrid cloud a partire dal punto in cui ti trovi ora nel percorso.
Leggi il blog su Red Hat AI InstructLab disponibile su IBM® Cloud
Accedi all'hub esplicativo per consultare i contenuti creati dagli esperti IBM sugli argomenti tecnologici più richiesti
Leggi il blog su Red Hat OpenShift AI disponibile su IBM Cloud
Il portfolio Red Hat AI su IBM Cloud include Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud as a service (SaaS) per creare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) personalizzati, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud per la creazione, l'implementazione e la gestione di applicazioni abilitate per l'AI su larga scala e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI per singoli ambienti server Linux.
Dati affidabili e curati di alta qualità e modelli AI affidabili per rafforzare un processo decisionale sicuro su uno stack AI completamente ibrido, per una distribuzione ottimale tra applicazioni e infrastrutture.
Accelerare l'adozione di un'AI responsabile con l'AI scalabile assistita da implementazione rapida, attraverso casi d'uso dei workload e un'infrastruttura flessibile per workload intensivi.
Privacy dei dati semplificata e sicurezza e conformità dell'AI rafforzate, create per infrastrutture altamente regolamentate.
Vai oltre il cloud. IBM offre uno stack AI completo di servizi per server, storage e rete per aiutarti a superare i costi nascosti e gli ostacoli tecnici dell'AI.