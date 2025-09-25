Red Hat AI su IBM Cloud è una suite completa di prodotti e servizi progettata per accelerare lo sviluppo e la distribuzione/implementazione di soluzioni di AI in ambienti hybrid cloud. Aiuta le organizzazioni a ridurre i costi operativi e il time to market attraverso l'uso di modelli AI personalizzati altamente efficienti e allineati con i dati rilevanti per la tua azienda, il tutto in modo privato e sicuro.

Red Hat AI on IBM Cloud consente alle organizzazioni di gestire e monitorare l'intero ciclo di vita dei modelli di AI predittiva e AI generativa, siano essi implementati su server singoli o sistemi implementati su larga scala. Si basa su tecnologie open source e utilizza un ecosistema partner incentrato sull'ottimizzazione delle prestazioni, la stabilità e il supporto per GPU e acceleratori AI.