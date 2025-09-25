Red Hat® AI su IBM Cloud

IBM e Red Hat aiutano le aziende ad accelerare il loro percorso verso l'AI

Visualizza le offerte di AI di Red Hat Inizia con InstructLab
Illustrazione dei livelli di dati

Soluzioni AI di Red Hat su IBM Cloud

Red Hat AI su IBM Cloud è una suite completa di prodotti e servizi progettata per accelerare lo sviluppo e la distribuzione/implementazione di soluzioni di AI in ambienti hybrid cloud. Aiuta le organizzazioni a ridurre i costi operativi e il time to market attraverso l'uso di modelli AI personalizzati altamente efficienti e allineati con i dati rilevanti per la tua azienda, il tutto in modo privato e sicuro.

Red Hat AI on IBM Cloud consente alle organizzazioni di gestire e monitorare l'intero ciclo di vita dei modelli di AI predittiva e AI generativa, siano essi implementati su server singoli o sistemi implementati su larga scala. Si basa su tecnologie open source e utilizza un ecosistema partner incentrato sull'ottimizzazione delle prestazioni, la stabilità e il supporto per GPU e acceleratori AI.

 Accelera l'adozione e l'innovazione dell'AI per i leader IT

Notizie in primo piano

Illustrazione di vari sistemi che lavorano insieme
Personalizza l'evoluzione del tuo business con la potenza dell'AI sull'hybrid cloud

Ricevi insight preziosi dai nostri esperti di AI su come costruire la tua infrastruttura AI di hybrid cloud a partire dal punto in cui ti trovi ora nel percorso.

 Guarda ora!
Illustrazione di grafici e diagrammi colorati
Red Hat AI InstructLab on IBM® Cloud

Leggi il blog su Red Hat AI InstructLab disponibile su IBM® Cloud

 Leggi ora
Icona cloud che rappresenta documenti, processi, illustrazione integrata
Che cos'è InstructLab?

Accedi all'hub esplicativo per consultare i contenuti creati dagli esperti IBM sugli argomenti tecnologici più richiesti

 Maggiori informazioni
Immagine di un'applicazione che mostra una varietà di colori in diverse sezioni e caratteristiche
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Leggi il blog su Red Hat OpenShift AI disponibile su IBM Cloud

 Leggi ora

Offerte AI di Red Hat su IBM Cloud

Il portfolio Red Hat AI su IBM Cloud include Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud as a service (SaaS) per creare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) personalizzati, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud per la creazione, l'implementazione e la gestione di applicazioni abilitate per l'AI su larga scala e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI per singoli ambienti server Linux.

 Approfondisci il nostro prospetto informativo della soluzione Red Hat AI su IBM Cloud
Sfrutta la potenza di modelli AI open source di dimensioni adeguate per affrontare sfide aziendali specifiche in modo privato e sicuro.

Il servizio Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud è progettato per semplificare, scalare e proteggere l'allineamento completo dei modelli, la formazione e l'implementazione dei modelli AI. Semplificando la creazione di modelli LLM personalizzati con il processo InstructLab, le organizzazioni possono creare modelli estremamente accurati ed efficienti mantenendo la proprietà dei dati. I vantaggi fondamentali includono:

  • Portabilità, mantenendo la proprietà dei tuoi dati e del modello.
  •  Minimizza i rischi dell'oblio catastrofico.
  • As a service, con un'infrastruttura sempre disponibile.
 Inizia ora
OpenShift AI è disponibile come componente aggiuntivo gestito in esecuzione su Red Hat OpenShift on IBM® Cloud.

Red Hat OpenShift AI è una piattaforma di sviluppo AI e di apprendimento automatico (ML) flessibile e scalabile che consente alle aziende di creare e fornire applicazioni abilitate all'AI su larga scala.

Gli utenti esistenti di OpenShift on IBM Cloud possono passare alla pagina della panoramica del cluster e navigare nella sezione dei componenti aggiuntivi per installare il componente aggiuntivo OpenShift AI. Se non disponi già di un cluster OpenShift on IBM Cloud, puoi creare un cluster oppure puoi utilizzare l'architettura distribuibile per ottenere un cluster OpenShift nuovo della dimensione minima richiesta con OpenShift AI installato.

 Architettura AI distribuibile di OpenShift
Logo Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI è una piattaforma foundation model

Sviluppa, testa e implementa costantemente modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) personalizzati basati su Granite e hosting LLM integrato con vLLM per potenziare le applicazioni aziendali. Puoi creare e ospitare modelli dalla stessa immagine di avvio. Oltre alla famiglia open source Granite LLM, Red Hat Enterprise Linux AI offre strumenti di allineamento dei modelli InstructLab basati sulla metodologia LAB e un approccio guidato dalla comunità allo sviluppo di modelli attraverso il progetto InstructLab. L'intera soluzione è confezionata come immagine RHEL AI ottimizzata e avviabile per l'implementazione su IBM® Cloud.

 Esplora la configurazione di RHEL AI
Sfrutta la potenza di modelli AI open source di dimensioni adeguate per affrontare sfide aziendali specifiche in modo privato e sicuro.

Il servizio Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud è progettato per semplificare, scalare e proteggere l'allineamento completo dei modelli, la formazione e l'implementazione dei modelli AI. Semplificando la creazione di modelli LLM personalizzati con il processo InstructLab, le organizzazioni possono creare modelli estremamente accurati ed efficienti mantenendo la proprietà dei dati. I vantaggi fondamentali includono:

  • Portabilità, mantenendo la proprietà dei tuoi dati e del modello.
  •  Minimizza i rischi dell'oblio catastrofico.
  • As a service, con un'infrastruttura sempre disponibile.
 Inizia ora
OpenShift AI è disponibile come componente aggiuntivo gestito in esecuzione su Red Hat OpenShift on IBM® Cloud.

Red Hat OpenShift AI è una piattaforma di sviluppo AI e di apprendimento automatico (ML) flessibile e scalabile che consente alle aziende di creare e fornire applicazioni abilitate all'AI su larga scala.

Gli utenti esistenti di OpenShift on IBM Cloud possono passare alla pagina della panoramica del cluster e navigare nella sezione dei componenti aggiuntivi per installare il componente aggiuntivo OpenShift AI. Se non disponi già di un cluster OpenShift on IBM Cloud, puoi creare un cluster oppure puoi utilizzare l'architettura distribuibile per ottenere un cluster OpenShift nuovo della dimensione minima richiesta con OpenShift AI installato.

 Architettura AI distribuibile di OpenShift
Logo Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI è una piattaforma foundation model

Sviluppa, testa e implementa costantemente modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) personalizzati basati su Granite e hosting LLM integrato con vLLM per potenziare le applicazioni aziendali. Puoi creare e ospitare modelli dalla stessa immagine di avvio. Oltre alla famiglia open source Granite LLM, Red Hat Enterprise Linux AI offre strumenti di allineamento dei modelli InstructLab basati sulla metodologia LAB e un approccio guidato dalla comunità allo sviluppo di modelli attraverso il progetto InstructLab. L'intera soluzione è confezionata come immagine RHEL AI ottimizzata e avviabile per l'implementazione su IBM® Cloud.

 Esplora la configurazione di RHEL AI

Porta i tuoi workload AI dal progetto pilota alla produzione

AI affidabile e accurata

Dati affidabili e curati di alta qualità e modelli AI affidabili per rafforzare un processo decisionale sicuro su uno stack AI completamente ibrido, per una distribuzione ottimale tra applicazioni e infrastrutture.
Ritorno sull'investimento strategico dell'AI

Accelerare l'adozione di un'AI responsabile con l'AI scalabile assistita da implementazione rapida, attraverso casi d'uso dei workload e un'infrastruttura flessibile per workload intensivi.
Protezione dei dati AI

Privacy dei dati semplificata e sicurezza e conformità dell'AI rafforzate, create per infrastrutture altamente regolamentate.
Piattaforma AI end-to-end

Vai oltre il cloud. IBM offre uno stack AI completo di servizi per server, storage e rete per aiutarti a superare i costi nascosti e gli ostacoli tecnici dell'AI.

Storie di successo

Un gruppo di persone che lavorano insieme in un moderno spazio di lavoro a Tokyo
HAPPIEST MINDS
Piattaforme di AI nate in versione digitale per flussi di entrate digitali esponenziali
Stadio affollato con un tennista in abbigliamento bianco che serve la palla attraverso la rete
WIMBLEDON
L'AI generativa migliora ulteriormente un'esperienza digitale di livello mondiale
Un team di persone che seguono un corso con un business trainer
IBM Account 360
Trasformare la collaborazione tra i team a contatto con i clienti in IBM
Stadio affollato di sera
US OPEN
Vivere alla grande l'esperienza digitale degli US Open

Soluzioni correlate

Red Hat OpenShift Building Blocks
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Porta le applicazioni mission-critical e le iniziative AI sul mercato con un'offerta OpenShift sicura e gestita
Corridoio di server di data storage hi-tech
GPU e acceleratori AI  su IBM Cloud
Il potere della scelta per le tue distribuzioni AI
Rendering 3D di un cubo blu incompleto composto da forme piane
IBM Granite
Risparmia sui costi con i modelli più piccoli e aperti di Granite, progettati per l'efficienza degli sviluppatori
Una vista di una conferenza con il logo watsonx
Realizza la promessa dell'AI con watsonx
Le aziende AI-first possono risparmiare sui costi utilizzando modelli piccoli e personalizzati per promuovere la crescita
Prossimi passi
Visualizza le offerte di AI di Red Hat Inizia con InstructLab