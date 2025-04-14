Che cos'è InstructLab?

Instruct Lab è stato sviluppato da IBM Research e RedHat: è un progetto open source, il che significa che si basa su una comunità globale di sviluppatori (nota come comunità InstructLab) per costruirlo e mantenerlo.

Il progetto InstructLab è stato creato per affrontare i problemi che limitano lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in particolare il costo e la complessità dell'addestramento e della raccolta dati e la difficoltà di contribuire con competenze e conoscenze.

Secondo Forbes, InstructLab ha aumentato le prestazioni degli LLM e risolto diverse sfide di scalabilità dell'addestramento di LLM tradizionale, eliminando la necessità per le aziende di creare e gestire più LLM. Ciò è in gran parte possibile grazie a un metodo di addestramento di LLM noto come Large-scale Alignment for chatBots, o LAB, sviluppato da IBM.