Costruire una tassonomia aziendale in quattro passaggi

Quando si tratta di utilizzare i dati in un'azienda, uno degli errori più comuni è non fornire un contesto significativo a tutti gli utenti dei dati. La gestione della tassonomia aziendale all'interno di un'organizzazione è critica per supportarne le operazioni quotidiane aziendali, perché garantisce dati accurati e organizzati che saranno compresi da tutti coloro che ne hanno bisogno.
Quando implementata con successo, una tassonomia aziendale diventerà la base per la categorizzazione dei contenuti e le relazioni con i dati, oltre a una linea guida che migliora la velocità di localizzazione dei dati stabilendo politiche su come accedervi o riutilizzarli. Effettuare aggiornamenti rapidamente è fondamentale per permettere a un'azienda di rispondere immediatamente alle richieste di conformità o alle esigenze business-critical emergenti.
Con i nostri aggiornamenti avanzati degli artefatti di business governance, le organizzazioni hanno più modi per stabilire una tassonomia aziendale a livello aziendale tramite IBM Watson Knowledge Catalog for IBM Cloud Pak for Data. La soluzione è inoltre disponibile come servizio completamente gestito attraverso IBM Cloud Pak for Data as a Service.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Capire da dove cominciare può sembrare scoraggiante. Tuttavia, concentrarsi su quattro attività fondamentali e su pratiche comprovate può aiutare a impostare un percorso di implementazione di successo.
Concentrati su un particolare segmento del business che avrà l'impatto più significativo. Ad esempio, se la conformità al GDPR e al CCPA è una priorità assoluta per la tua organizzazione, inizia stabilendo i termini e classificando gli asset relativi alle informazioni di identificazione personale (PII).
Per gestire questo scenario, le funzionalità di gestione delle policy all'interno di IBM Watson Knowledge Catalog possono supportare la privacy dei dati e definire policy per descrivere come un'organizzazione dovrebbe gestire i dati sensibili. Dopo avere creato le policy, le organizzazioni possono creare regole di protezione dei dati da applicare automaticamente, impedendo agli utenti non autorizzati di accedere ai dati sensibili all'interno di un catalogo. Le organizzazioni possono anche creare regole di governance per fornire descrizioni aziendali dei comportamenti o delle azioni richieste per implementare una determinata policy di governance. Gli stakeholder aziendali possono sviluppare policy e regole di governance basate su aree tematiche importanti per l'organizzazione, come la sicurezza delle informazioni, la privacy o la conformità normativa.
Classificazioni come i tag possono classificare e raggruppare gli asset in base alla sensibilità o al livello di riservatezza della tua organizzazione. Esempi potrebbero essere le informazioni di identificazione personale, le informazioni personali sensibili o gli asset considerati riservati. Le organizzazioni possono anche creare una regola di protezione dei dati in IBM Watson Knowledge Catalog per impedire agli utenti di accedere agli asset in base alla loro classificazione.
Inoltre, i stakeholder possono utilizzare delle categorie per organizzare gli artefatti di governance e indicare quali utenti possono visualizzare e gestire tali artefatti. Gli utenti possono raggruppare gli artefatti di governance in categorie per renderli facili da trovare e per controllarne la visibilità e gestirli. Le categorie possono anche avere sottocategorie e possono essere organizzate in una gerarchia basata sul loro significato e sulle loro relazioni:
Includi le classificazioni nelle condizioni per le norme sulla protezione dei dati. Ad esempio, puoi creare una regola per negare l'accesso a determinati utenti se l'asset è classificato come PII o confidenziale.
Usa il linguaggio del tuo settore sotto forma di modelli logici o business intelligence per potenziare i termini e gli standard già esistenti.
La terminologia aziendale aiuta a definire i termini di tutta l'organizzazione per avere una comprensione unificata, permettendo agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno e di comprendere il contesto aziendale delle tabelle e delle colonne. Ad esempio, le organizzazioni possono anche utilizzare termini aziendali per semplificare la scrittura delle regole relative ai criteri sui dati, utilizzando un solo termine aziendale anziché più nomi di colonna.
Le organizzazioni possono anche usare termini aziendali per collegare colonne, asset, policy e regole con lo stesso tipo di dati. Ad esempio, i dati di riferimento consentono ai clienti di definire un set standard di valori validi per la ricerca generale o di definire classi di dati. Le organizzazioni possono anche gestire le gerarchie e le relazioni nei dati di riferimento e quindi mettere in relazione un set di dati di riferimento con un'ontologia aziendale.
Comunica con la tua organizzazione per aiutare tutti a comprendere i vantaggi di una singola fonte affidabile in cui vengono memorizzate tutte le informazioni.
All'interno di IBM Watson Knowledge Catalog si trova un catalogo di conoscenze centrale che funge da singola fonte affidabile per ingegneri dei dati, data steward, data scientist e analisti aziendali, per un accesso self-service a dati aziendali affidabili e utilizzabili in modo sicuro. Le organizzazioni possono supportare la scoperta self-service dei dati e automatizzare il processo decisionale per fare evolvere l'azienda, fornendo e consentendo l'accesso alla visione di tutte le informazioni per coloro che ne hanno bisogno.
La ricerca globale all'interno del Watson Knowledge Catalog consente agli stakeholder di cercare tra molti cataloghi, progetti, asset e altri artefatti di governance creati all'interno dell'organizzazione a cui possono accedere. Le funzionalità di collaborazione permettono a unità di business, utenti e proprietari dei dati di lasciare commenti, assegnare una valutazione a un asset o assegnare un compito ad altri utenti.
Inoltre, le funzionalità di profilazione dei dati generano metadati e statistiche sui contenuti e calcolano i punteggi dei dati di qualità per gli asset e le colonne di dati, aiutando gli stakeholder a identificare e comprendere quali azioni intraprendere per migliorare la qualità dei dati.
Stabilisci obiettivi ufficiali che la tua organizzazione si impegnerà a rispettare per l'implementazione delle categorie, dei termini aziendali e della corretta assegnazione dei ruoli utente e del processo di catalogazione dei dati.
Ogni organizzazione ha esigenze uniche, a cui gli stakeholder all'interno e all'esterno dell'IT devono aggiungere valore per ottenere il successo. I flussi di processo di un'organizzazione possono somigliare a quelli del seguente framework:
Prova IBM Watson Knowledge Catalog con una prova gratuita di due mesi di IBM Cloud Pak for Data su QUALSIASI cloud. I nuovi clienti possono ricevere uno sconto del 50% nei primi quattro mesi passando al piano standard di IBM Watson Knowledge Catalog. Accedi per gestire il tuo account e applica il codice promozionale WKCSTD50.
Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.
Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.
Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.
Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.