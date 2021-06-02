Costruire una tassonomia aziendale in quattro passaggi

Includi le classificazioni nelle condizioni per le norme sulla protezione dei dati. Ad esempio, puoi creare una regola per negare l'accesso a determinati utenti se l'asset è classificato come PII o confidenziale.

2. Concentrarsi sul significato delle definizioni aziendali

Usa il linguaggio del tuo settore sotto forma di modelli logici o business intelligence per potenziare i termini e gli standard già esistenti.

La terminologia aziendale aiuta a definire i termini di tutta l'organizzazione per avere una comprensione unificata, permettendo agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno e di comprendere il contesto aziendale delle tabelle e delle colonne. Ad esempio, le organizzazioni possono anche utilizzare termini aziendali per semplificare la scrittura delle regole relative ai criteri sui dati, utilizzando un solo termine aziendale anziché più nomi di colonna.

Le organizzazioni possono anche usare termini aziendali per collegare colonne, asset, policy e regole con lo stesso tipo di dati. Ad esempio, i dati di riferimento consentono ai clienti di definire un set standard di valori validi per la ricerca generale o di definire classi di dati. Le organizzazioni possono anche gestire le gerarchie e le relazioni nei dati di riferimento e quindi mettere in relazione un set di dati di riferimento con un'ontologia aziendale.

3. Stabilire i benefici e aumentare l'interesse

Comunica con la tua organizzazione per aiutare tutti a comprendere i vantaggi di una singola fonte affidabile in cui vengono memorizzate tutte le informazioni.

All'interno di IBM Watson Knowledge Catalog si trova un catalogo di conoscenze centrale che funge da singola fonte affidabile per ingegneri dei dati, data steward, data scientist e analisti aziendali, per un accesso self-service a dati aziendali affidabili e utilizzabili in modo sicuro. Le organizzazioni possono supportare la scoperta self-service dei dati e automatizzare il processo decisionale per fare evolvere l'azienda, fornendo e consentendo l'accesso alla visione di tutte le informazioni per coloro che ne hanno bisogno.

La ricerca globale all'interno del Watson Knowledge Catalog consente agli stakeholder di cercare tra molti cataloghi, progetti, asset e altri artefatti di governance creati all'interno dell'organizzazione a cui possono accedere. Le funzionalità di collaborazione permettono a unità di business, utenti e proprietari dei dati di lasciare commenti, assegnare una valutazione a un asset o assegnare un compito ad altri utenti.

Inoltre, le funzionalità di profilazione dei dati generano metadati e statistiche sui contenuti e calcolano i punteggi dei dati di qualità per gli asset e le colonne di dati, aiutando gli stakeholder a identificare e comprendere quali azioni intraprendere per migliorare la qualità dei dati.

4. Sviluppare e impegnarsi al raggiungimento degli obiettivi

Stabilisci obiettivi ufficiali che la tua organizzazione si impegnerà a rispettare per l'implementazione delle categorie, dei termini aziendali e della corretta assegnazione dei ruoli utente e del processo di catalogazione dei dati.

Ogni organizzazione ha esigenze uniche, a cui gli stakeholder all'interno e all'esterno dell'IT devono aggiungere valore per ottenere il successo. I flussi di processo di un'organizzazione possono somigliare a quelli del seguente framework: