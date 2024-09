Con l'introduzione di queste innovative soluzioni IBM, i fan possono interagire con lo sport in modi nuovi e avvincenti. Non si tratta più di guardare solamente lo sport. Si tratta di partecipare, ovunque ci si trovi.

Ad esempio, con la nuova tecnologia, per la prima volta nella storia del golf professionistico, i fan hanno potuto creare feed personalizzati dei golfisti nell'app e accedere ai video di ogni tiro effettuato da quei giocatori. L'opzione My Group offre un feed video personalizzato per ogni fan, offrendo a milioni di persone, in tutto il mondo, l'accesso ai turni di ogni giocatore quasi in tempo reale, quasi come un canale "Featured Group" personalizzato . My Group include anche i momenti salienti e gli aggiornamenti regolari sui leader del torneo e i colpi imperdibili di altri golfisti, tutto live. Nell'ambito delle esperienze di visualizzazione personalizzate di My Group, IBM Watson® AI cura i momenti salienti delle giocate più emozionanti.

La tecnologia in uso al Masters si basa sulle soluzioni IBM Watson utilizzate nei precedenti tornei Masters, in cui venivano analizzati dati come le statistiche tradizionali golfistiche, i dati di tracciamento della palla, l'entusiasmo della folla e altro ancora. Nel corso dei Masters 2019, ad esempio, la tecnologia IBM Watson ha acquisito e analizzato quasi 20.000 singoli videoclip di colpi dei giocatori. Durante il torneo 2020, i nuovi modelli di AI hanno classificato i tiri in base all'entusiasmo della folla e hanno analizzato dati come gli ID dei giocatori, i round, le buche e i punteggi, tenendo traccia di statistiche come la lunghezza dei tiri. In totale, sono stati addestrati 16 modelli distinti per fornire agli utenti di My Group contenuti personalizzati e importanti su giocatori famosi e top performer.

I Masters rappresentano di sicuro una sfida unica. Ma praticamente qualsiasi organizzazione può cogliere l’opportunità di acquisire, analizzare e gestire i dati distribuiti in ambienti cloud ibridi e applicarli in una varietà di settori e casi d’uso.