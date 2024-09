Nel 2023, l'organizzazione si è presa del tempo per documentare e comprendere le sfide che i team degli account che lavoravano a contatto con il cliente stavano affrontando, per supportare in particolar modo gli account più grandi e importanti. Voleva capire in che modo collaboravano i dipendenti, di quali informazioni e risorse avevano bisogno, dove le avrebbero reperite e come stavano lavorando insieme. Ciò che l'organizzazione ha scoperto è che in molti casi i team non avevano accesso alle informazioni quando ne avevano bisogno.

Ad esempio, i team di vendita e i Customer Success Manager di IBM non avevano visibilità sui casi di assistenza, il che influiva sulla loro capacità di prepararsi e rispondere efficacemente alle domande dei clienti. I team di assistenza non avevano una visione delle opportunità di vendita e delle implementazioni recenti, che avrebbero potuto fornire il contesto necessario per lavorare sui casi aperti. I dipendenti IBM impiegavano molto tempo per spostarsi tra i diversi strumenti e mettere insieme le informazioni.

L'organizzazione CIO di IBM desiderava eliminare il tempo che i dipendenti dedicavano alla ricerca di informazioni e semplificare radicalmente l'esperienza fornendo risorse ai team a contatto con i clienti in Slack, dove già lavoravano e collaboravano. Per affrontare questa sfida aziendale, il team CIO Digital Transformation, affidandosi alla piattaforma di AI e dati IBM® watsonx insieme a Slack, ha sviluppato una soluzione "account 360" per consentire ai team IBM di lavorare in modo più produttivo.