Inizia con IBM Cloud

Scopri di più sui ruoli di accesso della console IBM Cloud, tra cui i diversi ruoli che puoi assegnare e i tipi di risorse a cui puoi garantire l'accesso.

Scopri come invitare nuovi utenti nel tuo account di IBM Cloud e come gestire l'accesso per gli utenti nuovi ed esistenti alla console IBM Cloud.

Scopri cosa sono i gruppi di accesso della console IBM Cloud, in che modo consentono di risparmiare tempo e migliorare l'organizzazione, e come crearli.

Elementi fondamentali del cloud
Strategie per applicazioni resilienti

Scopri come creare architetture resilienti che garantiscano la massima disponibilità. Questo tutorial evidenzia le capacità di IBM® Cloud di creare soluzioni resilienti.

Best practice per la gestione di utenti e app

Scopri una panoramica delle funzioni disponibili in IBM Cloud per la gestione delle identità e degli accessi e come supportare le diverse fasi di sviluppo di un'app.

Sicurezza end-to-end per app cloud

Scopri quali sono i principali servizi per la sicurezza disponibili nel catalogo di IBM Cloud e come integrarli, tra cui un'app di condivisione file che consente di mettere in pratica i concetti di sicurezza.

Risorse utili per iniziare

Ottieni informazioni su come creare applicazioni, gestire il tuo account e utilizzare gli strumenti per sviluppatori.

 Scopri come usare IBM Cloud

Scopri come sfruttare tutta la potenza di IBM Cloud grazie a decine di tutorial dettagliati sulle diverse soluzioni possibili.

 Consulta gli insight più recenti dei nostri esperti

Acquisisci insight approfonditi dai leader di pensiero e dagli sviluppatori di IBM Cloud.

 Ottieni l'aiuto di cui hai bisogno con il supporto IBM Cloud

Scegli tra le opzioni di supporto auto-guidato e di supporto a pagamento.

 Ottieni le certificazioni Cloud

Completa i corsi di formazione e le certificazioni per affinare le tue capacità e dimostrare la tua conoscenza di IBM Cloud.

Entra in contatto ora
Entra a far parte della community di IBM Cloud

Connettiti con i tuoi colleghi, condividi le best practice e impara dagli esperti in uno spazio pensato appositamente per te.

 Ricevi assistenza da sviluppatori esterni

In Stack Overflow puoi ricevere risposte e consigli sulla piattaforma di IBM Cloud.

 Scopri di più