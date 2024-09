Puoi modificare le informazioni personali, quali nome, e-mail o numero di telefono, accedendo all'icona Avatar > Profile and settings (Profilo e impostazioni). Non puoi modificare il tuo IBMid, ma puoi crearne uno nuovo se necessario. L'help desk mondiale IBMid è disponibile per rispondere a domande generali sull'ID che non sono specifiche del tuo account IBM Cloud.