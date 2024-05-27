Una bassa latenza è fondamentale per la reputazione di un gioco e il successo di uno sviluppatore. Ogni data center IBM® Cloud in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia è connesso alla nostra rete privata globale, rendendo i trasferimenti e i download dei dati più rapidi ed efficienti. Tutti i nostri data center sono progettati per superare gli standard del settore per dei server di giochi cloud su cui puoi fare affidamento.