Una bassa latenza è fondamentale per la reputazione di un gioco e il successo di uno sviluppatore. Ogni data center IBM® Cloud in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia è connesso alla nostra rete privata globale, rendendo i trasferimenti e i download dei dati più rapidi ed efficienti. Tutti i nostri data center sono progettati per superare gli standard del settore per dei server di giochi cloud su cui puoi fare affidamento.
Prova una larghezza di banda di backend e un trasferimento dati in entrata illimitati e gratuiti con un supporto 24 ore su 24.
Avvaliti di pacchetti di larghezza di banda flessibili, opzioni preconfigurate, determinazione dei prezzi trasparente, provisioning on-demand e opzioni GPU.
Hardware dedicato e una rete globale per contribuire a bilanciare l'attività nella tua piattaforma, migliorare la connettività ed eliminare la latenza
Funzioni che ti consentono di controllare la tua impostazione dei giochi, personalizzare le regole, isolare i giocatori e ridurre i ping elevati. Amministrazione completa, accesso root e opzioni remote
Capacità migliorata di scalabilità orizzontale e verticale in tempo reale aggiungendo ulteriore memoria, potenza di elaborazione, server di giochi e altro ancora in 30 minuti o meno
Configurazione: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 core, 3,80 GHz | 16 GB di RAM | 1 HDD da 1 TB | CentOS | 20 TB di larghezza di banda*
Configurazione: Intel Xeon 5120 | 28 core, 2,20 GHz | 32 GB di RAM | 1 HDD da 1 TB | CentOS | 20 TB di larghezza di banda*
Configurazione: AMD EPYC 7F72 | 48 core, 3,20 GHz | 512 GB di RAM | 1 SSD SED da 960 GB | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB di larghezza di banda*
Skyegrid utilizza IBM Cloud e i server bare metal IBM Cloud per fornire videogiochi di alto livello sul cloud ai giocatori attenti al budget.
Exit Games esegue il suo cloud di sviluppo di giochi Photon sui server bare metal IBM Cloud per supportare 250 milioni di giocatori al mese.
Esplora la nostra offerta bare metal per vedere quali opzioni sono disponibili. Utilizza lo strumento di valutazione dei costi per stimare i tuoi costi o salvare un preventivo per ordinazioni future.
*20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di USA, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. Nuovi prezzi e nuove offerte potrebbero non essere combinati con eventuali altri sconti correnti o futuri.