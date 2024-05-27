Hosting di server di giochi su IBM Cloud

Ottieni server di giochi e hosting di giochi dedicati e dotati di misure di sicurezza complete con larghezza di banda in entrata e in uscita illimitata su IBM Cloud
Scopri di più sui server bare metal
Lascia che IBM Cloud sia la colonna portante della tua rete globale

Una bassa latenza è fondamentale per la reputazione di un gioco e il successo di uno sviluppatore. Ogni data center IBM® Cloud in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia è connesso alla nostra rete privata globale, rendendo i trasferimenti e i download dei dati più rapidi ed efficienti. Tutti i nostri data center sono progettati per superare gli standard del settore per dei server di giochi cloud su cui puoi fare affidamento.

Crea un account IBM Cloud e ottieni 200 USD per il tuo server di hosting di giochi.
Perché scegliere IBM Cloud per l'hosting del tuo server di giochi
Efficienza in termini di costi

Prova una larghezza di banda di backend e un trasferimento dati in entrata illimitati e gratuiti con un supporto 24 ore su 24.
Flessibilità

Avvaliti di pacchetti di larghezza di banda flessibili, opzioni preconfigurate, determinazione dei prezzi trasparente, provisioning on-demand e opzioni GPU.
Copertura globale del giocatore

Hardware dedicato e una rete globale per contribuire a bilanciare l'attività nella tua piattaforma, migliorare la connettività ed eliminare la latenza

 Controllo dell'ambiente

Funzioni che ti consentono di controllare la tua impostazione dei giochi, personalizzare le regole, isolare i giocatori e ridurre i ping elevati. Amministrazione completa, accesso root e opzioni remote

 Scalabilità illimitata

Capacità migliorata di scalabilità orizzontale e verticale in tempo reale aggiungendo ulteriore memoria, potenza di elaborazione, server di giochi e altro ancora in 30 minuti o meno
Configurazioni del server di esempio Scegli dalle configurazioni disponibili per selezionare il server più adatto alle tue esigenze. Hosting di server di giochi professionali

Configurazione: Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 core, 3,80 GHz | 16 GB di RAM | 1 HDD da 1 TB | CentOS | 20 TB di larghezza di banda*

 Inizia subito Hosting di server di giochi elite

Configurazione: Intel Xeon 5120 | 28 core, 2,20 GHz | 32 GB di RAM | 1 HDD da 1 TB | CentOS | 20 TB di larghezza di banda*

 Inizia subito Hosting di server di giochi premium

Configurazione: AMD EPYC 7F72 | 48 core, 3,20 GHz | 512 GB di RAM | 1 SSD SED da 960 GB | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB di larghezza di banda*

 Inizia subito
Eccellenza dei giochi sul cloud
Abilitazione di giochi sul cloud innovativi

Skyegrid utilizza IBM Cloud e i server bare metal IBM Cloud per fornire videogiochi di alto livello sul cloud ai giocatori attenti al budget.

 Scopri come hanno fatto
Abilitazione dei giochi online multiplayer

Exit Games esegue il suo cloud di sviluppo di giochi Photon sui server bare metal IBM Cloud per supportare 250 milioni di giocatori al mese.

 Leggi la loro storia
IBM Cloud per sviluppatori di giochi
IBM Cloud offre agli sviluppatori di giochi il cloud pubblico più sicuro e scalabile per i loro carichi di lavoro, con funzionalità IBM® Watson e IBM Blockchain, per supportare nuovi modelli di progettazione e monetizzazione dei giochi.
Inizia a lavorare con il bare metal
Esplora le opzioni di sicurezza, storage e software. Consulta i nostri tutorial, la nostra documentazione e altro ancora.
Fasi successive

Esplora la nostra offerta bare metal per vedere quali opzioni sono disponibili. Utilizza lo strumento di valutazione dei costi per stimare i tuoi costi o salvare un preventivo per ordinazioni future.

 Registrati e configura il tuo server Scopri di più
Note a piè di pagina

*20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di USA, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. Nuovi prezzi e nuove offerte potrebbero non essere combinati con eventuali altri sconti correnti o futuri.