Accelera la modernizzazione, la riduzione dei rischi e la trasformazione delle operazioni aziendali di SAP ERP
Vantaggi strategici di IBM Power Virtual Server per la modernizzazione di SAP Cloud ERP

Perché IBM Cloud for SAP Accelera il time-to-value

L'unico IaaS che offre istanze Power e Intel x86 con certificazione SAP (incluso VMware)[1] che consentono ai clienti di accelerare la migrazione al cloud senza il re-platforming dell'infrastruttura.

 Leggi l'ebook Riduci i rischi delle implementazioni IT SAP

Cloud basato sui sistemi più affidabili e sicuri tra le infrastrutture certificate SAP[2]. Un singolo server Power ha un tempo medio di oltre 100 anni tra un guasto e l'altro[3]. Pertanto, la probabilità che si verifichi un guasto del server in IBM Cloud è molto bassa.  

 Elevata disponibilità e disaster recovery Trasforma le operazioni con l'AI

Promuovi l'innovazione e l'efficienza operativa integrando l'intelligence nei processi aziendali mission-critical con watsonx, il portfolio di prodotti AI che accelera l'impatto dell'AI generativa nei workflow principali per aumentare la produttività.

 Rendi operativa l'AI Scalabilità senza overprovisioning

Granularità 4 volte più fine per le istanze SAP HANA superiori a 6 TB rispetto ad altri cloud, che aiuta a scalare l'infrastruttura senza alcuna necessità di overprovisioning.

 Infrastruttura certificata SAP Partner di fiducia per la trasformazione dell'ERP

Da oltre 50 anni più di 10.000 clienti SAP si affidano a IBM per fornire ed eseguire i sistemi SAP e oltre 300 progetti SAP S/4HANA implementati da IBM® Consulting: siamo un partner di tecnologia e di consulenza di fiducia che aiuta i clienti a creare ed eseguire insieme la visione di trasformazione.

 Scopri la partnership tra IBM e SAP Gestisci le applicazioni SAP con lo SLA di cui hai bisogno

Gestisci le applicazioni SAP con lo SLA (Service Level Agreement) di cui hai bisogno tramite le opzioni di servizi gestiti flessibili che rispondono alle esigenze dell'intera impronta IT su RISE per mezzo di applicazioni SAP e di altre che promuovono le operazioni mission-critical.

 Servizi gestiti SAP
ROI di IBM Cloud for SAP
ROI del 212% in 3 anni

"Abbiamo bisogno di crescere e di una soluzione che non presenti ostacoli, vincoli o sorprese. Ecco perché abbiamo adottato IBM Cloud for SAP". – Direttore IT, produzione.

RISE with SAP su IBM Power Virtual Server
RISE with SAP è un percorso guidato che riunisce Service Cloud, Cloud ERP con SAP S/4HANA e piattaforme aggiuntive per ripensare il modello operativo aziendale. IBM Power Virtual Server offre un vantaggio unico alle aziende che gestiscono il landscape SAP su server IBM Power. È progettato per uno spostamento più rapido e senza interruzioni a RISE con SAP.

Soluzioni per SAP HANA e S/4HANA

IBM Power Virtual Server VMWARE SDDC Server virtuale Intel su VPC Intel Bare Metal su VPC Intel Bare Metal su Classic

Soluzioni per SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server VMWARE SDDC Server virtuale Intel su VPC Intel Bare Metal su VPC Intel Bare Metal su Classic
Case study
Polynt
Polynt ha spostato SAP ERP su IBM Cloud per ridurre il time-to-market per i nuovi servizi aziendali con un provisioning degli ambienti IT fino al 78% più veloce.
Ecogas
Ecogas implementa SAP HANA 2,0 in un ambiente ibrido basato su server IBM Power10, offrendo servizi digitali di alta qualità a oltre un milione di persone.
Air India
Air India SATS prende il volo con SAP Business One su IBM Cloud.
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors accelera la sua trasformazione digitale con SAP su IBM Cloud.
IBM trasforma il processo quote-to-cash
SAP S/4HANA Cloud su IBM Power Virtual Server semplifica le operazioni
Tabicel
Aumenta del 30% la produttività delle vendite con IBM Cloud Bare Metal Servers.
Programma di accelerazione della migrazione
Un percorso rapido verso SAP su IBM Cloud

Il programma di accelerazione della migrazione per IBM® Cloud  è studiato per aiutarti a valutare, pianificare e migrare workload, dati e applicazioni su IBM Cloud. Questo programma fornisce acceleratori di tecnologia e crediti cloud per le soluzioni IBM Cloud per i workload SAP.

Ecosistema di business partner
Business partner IBM Cloud

Esegui i workload aziendali SAP nel cloud in modo più rapido e sicuro grazie all'ecosistema di partner IBM Cloud.

Risorse comunitarie

Ulteriori informazioni sulla distribuzione dell'ambiente SAP su IBM Cloud.

Prossimi passi

Parla dei tuoi workload SAP con uno specialista di IBM Cloud.

