IBM Cloud for SAP

L'unico IaaS che offre istanze Power e Intel x86 con certificazione SAP (incluso VMware)[1] che consentono ai clienti di accelerare la migrazione al cloud senza il re-platforming dell'infrastruttura.
Promuovi l'innovazione e l'efficienza operativa integrando l'intelligence nei processi aziendali mission-critical con watsonx, il portfolio di prodotti AI che accelera l'impatto dell'AI generativa nei workflow principali per aumentare la produttività.
Granularità 4 volte più fine per le istanze SAP HANA superiori a 6 TB rispetto ad altri cloud, che aiuta a scalare l'infrastruttura senza alcuna necessità di overprovisioning.
Da oltre 50 anni più di 10.000 clienti SAP si affidano a IBM per fornire ed eseguire i sistemi SAP e oltre 300 progetti SAP S/4HANA implementati da IBM® Consulting: siamo un partner di tecnologia e di consulenza di fiducia che aiuta i clienti a creare ed eseguire insieme la visione di trasformazione.
Gestisci le applicazioni SAP con lo SLA (Service Level Agreement) di cui hai bisogno tramite le opzioni di servizi gestiti flessibili che rispondono alle esigenze dell'intera impronta IT su RISE per mezzo di applicazioni SAP e di altre che promuovono le operazioni mission-critical.
RISE with SAP è un percorso guidato che riunisce Service Cloud, Cloud ERP con SAP S/4HANA e piattaforme aggiuntive per ripensare il modello operativo aziendale. IBM Power Virtual Server offre un vantaggio unico alle aziende che gestiscono il landscape SAP su server IBM Power. È progettato per uno spostamento più rapido e senza interruzioni a RISE con SAP.
Accelera la modernizzazione del cloud SAP HANA e S/4HANA tramite la migrazione “like for like” da Power on-premise a un cloud pronto per RISE.
Implementazione di SAP HANA e S/4HANA in ambiente VMware SDDC.
Implementa SAP HANA e S/4HANA in Intel Virtual Server sull'infrastruttura VPC.
Implementa SAP HANA e S/4HANA in Intel Bare Metal su infrastruttura VPC.
Implementa SAP HANA e S/4HANA in Intel Bare Metal sull'infrastruttura classica.
Accelera il passaggio e lo spostamento del panorama SAP NetWeaver tramite la migrazione “like for like” da Power on-premise al cloud.
Implementa SAP NetWeaver in ambiente VMware SDDC.
Implementa SAP NetWeaver in Intel Virtual Server sull'infrastruttura VPC.
Implementa SAP HANA e S/4HANA nell'infrastruttura Intel Bare Metal.
Implementa SAP NetWeaver nell'infrastruttura Intel Bare Metal.
Il programma di accelerazione della migrazione per IBM® Cloud è studiato per aiutarti a valutare, pianificare e migrare workload, dati e applicazioni su IBM Cloud. Questo programma fornisce acceleratori di tecnologia e crediti cloud per le soluzioni IBM Cloud per i workload SAP.
Esegui i workload aziendali SAP nel cloud in modo più rapido e sicuro grazie all'ecosistema di partner IBM Cloud.
Ulteriori informazioni sulla distribuzione dell'ambiente SAP su IBM Cloud.