Lascia che IBM gestisca i tuoi carichi di lavoro SAP per concentrarti sull'innovazione e sulle nuove opportunità I servizi gestiti per le applicazioni SAP consentono l'agilità e l'ottimizzazione delle risorse supportando e ottimizzando le funzioni operative sottostanti. Aree come la generazione di report di sicurezza e conformità e la fornitura di applicazioni e servizi alle linee di business diventano più prevedibili dal punto di vista dei costi, delle risorse e del carico di lavoro. Con questo tipo di visibilità, le organizzazioni possono scegliere in modo proattivo SLA adeguati, attuare una protezione e una risoluzione preventive delle minacce e accelerare l'adozione del cloud.

Funzionalità Accelera l'adozione del cloud Migliora l'agilità e il time-to-market trasferendo la tua applicazione SAP su un cloud gestito. Lo SLA di cui hai bisogno Scegli lo SLA di cui hai bisogno, dalla macchina virtuale al sistema operativo (OS) fino al livello di applicazione. Aumenta sicurezza e conformità La protezione preventiva e la risoluzione rapida delle minacce aiutano a mitigare i potenziali danni.

IBM Garage Collabora alla creazione con IBM Garage Inventa, costruisci, misura, itera e scala le soluzioni senza problemi grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Raggiungi lo speed-to-value e adotta tecnologie rivoluzionarie attraverso la partnership creata con il tuo team e un gruppo diversificato di esperti IBM in business, design e tecnologia. Maggiori informazioni Parla con un esperto di IBM Garage

Lavorando con IBM per passare a SAP Applications Management su IBM Cloud, abbiamo la certezza che i nostri dati siano protetti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una soluzione di ripristino di emergenza in IBM Cloud. Maria Gutierrez, CIO, Performance iN Lighting Leggi la storia di Performance iN Lighting

Insight RISE with SAP: promuovere l'innovazione aziendale Sfide e vantaggi dei sistemi di gestione ambientale Scopri perché i servizi gestiti aziendali dovrebbero rappresentare una parte essenziale della strategia IT gestita della tua organizzazione. Adozione di RISE with SAP Scopri le tre principali considerazioni per affidarti a RISE with SAP per modernizzare le tue operazioni.