In qualità di ISV, fintech, fornitore SaaS o provider di servizi gestiti, puoi innovare, estendere ed elevare la tua soluzione su IBM Cloud.
Accedi a servizi di hybrid cloud e AI di livello aziendale attraverso una rete di distributori a valore aggiunto e a un catalogo cloud online.
Semplifica e accelera la fornitura delle tue soluzioni grazie a una rete di esperti.
Una collaborazione che cresce con te. IBM Partner Plus si concentra su competenza, scalabilità e benefici di impatto per semplificare il modo in cui lavoriamo insieme. Una chiara visione del potenziale guadagno rappresenta la roadmap per espandere il tuo business.
Scopri come eseguire l'onboarding come partner IBM Cloud con una guida utente dettagliata.
Accedi alle risorse per sbloccare benefici in linea con il tuo percorso di creazione.
Ottieni una guida dettagliata su come vendere il tuo software, i tuoi servizi o le tue architetture implementabili su IBM Cloud.
Ti aiutiamo a creare soluzioni cloud a elevata sicurezza per il settore dei servizi finanziari. Espandi la tua rete di istituti finanziari, affronta le loro preoccupazioni in merito all'implementazione del cloud e accelera il time-to-revenue.
IBM Cloud Catalog è un canale di vendita digitale per fornire e vendere senza soluzione di continuità le tue soluzioni ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo.
Diventa il partner preferito dai clienti aziendali con contratti IBM Cloud attraverso un unico sistema di fatturazione.
4 settimane per l'onboarding e la pubblicazione dei prodotti Anything-as-Service (XaaS) a pagamento.
Espandi il tuo business grazie all'ecosistema IBM di venditori, distributori, integratori di sistemi e clienti di lunga data.
Il 15% dei ricavi dei fornitori indipendenti di software è generato da marketplace basati su piattaforme cloud.
Un repository di dati sicuro e resiliente per accelerare la fornitura di contenuti broadcast.
Jenzabar riduce la complessità e i costi dell'istruzione superiore e crea nuove opportunità di business.
I business partner IBM CLAI Payments e FNTS collaborano per portare la crittografia sotto forma di servizio su IBM Power Virtual Server.
Guadagna crediti IBM Cloud per le prove con i tuoi dipendenti o clienti.
Sfrutta speciali tariffe di sconto per creare soluzioni end-to-end da rivendere ai tuoi clienti.
Assicurati i fondi per lo sviluppo del mercato per le attività di go-to-market.
Accedi a sessioni di pianificazione congiunta dell'account per scoprire nuove opportunità con IBM Cloud.
Contribuisci allo sviluppo delle competenze del tuo team e accedi a sconti sulla formazione e sulla certificazione per i tuoi dipendenti
Accedi all'anteprima della roadmap e alle discussioni strategiche relative a nuovi prodotti e funzioni.
Approfitta di opzioni di supporto che sono vantaggiose per i tuoi clienti e si integrano con gli accordi di coinvolgimento del cliente, ovvero con gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi sul livello operativo (SLA/OLA).
Collabora con IBM Garage e il laboratorio servizi IBM Cloud per realizzare prototipi e valutazioni per i tuoi clienti.
Accedi a documentazione e guide dettagliate per tutti i servizi IBM Cloud.
Credito VPC di 1000 dollari
Applica il codice VPC1000 al momento del provisioning per ottenere 1.000 dollari da utilizzare per le tue risorse di elaborazione, storage e rete.
Credito di 500 USD
Credito di 500 dollari per i nuovi utenti di IBM Cloud Code Engine and MongoDB.
Credito di 500 USD
Credito di 500 dollari per tutti i nuovi utenti IBM Cloud Object Storage.
Credito di 200 USD
Ottieni un credito di 200 dollari per il tuo primo acquisto di servizi e app. Puoi utilizzare questo credito (disponibile per 30 giorni) per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud.
Scopri perché IBM Cloud for Financial Services è stato scelto da oltre 100 business partner, tra cui Bank of America e BNP Paribas.¹
Consegui un ROI del 201% implementando IBM Cloud for VMware Solutions e risparmia fino a 1,2 milioni di USD grazie alla maggiore efficienza operativa.
Scegliere IBM Cloud per le tue esigenze di GPU ti offre l'accesso diretto a uno dei processi di selezione dei server più flessibili del settore.
Sposta e gestisci facilmente i workload fra ambienti cloud e on-premise.
Scopri di più sulle funzionalità cloud ad alte prestazioni come HPC e come attuare una modernizzazione con OpenShift su IBM Cloud.
Crea il tuo business plan per iniziare a sviluppare e distribuire su IBM Cloud.