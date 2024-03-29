Fai crescere il tuo business con IBM Cloud

Perché IBM Cloud? IBM Cloud è il cloud aziendale adatto anche ai workload mission-critical. Con oltre 230 soluzioni di cloud pubblico, la nostra piattaforma aiuta i clienti ad aumentare il time-to-value, riducendo al contempo il costo totale di proprietà (TCO). Pronto per l'AI, sicuro e progettato per gli ambienti ibridi, offre una soluzione cloud altamente resiliente, efficace, sicura e conforme.
Resilienza

Mantieni la tua azienda operativa anche in caso di interruzioni
Prestazioni

Soddisfa le esigenze dei clienti con un elevato livello di agilità
Security

Adotta l'AI in modo sicuro per alimentare la business transformation
Conformità

Rispetta i requisiti di sovranità dei dati in continua evoluzione
TCO

Riduci la spesa ottenendo il massimo valore dai servizi cloud
In primo piano
I clienti VMWare possono ora gestire gli investimenti tecnologici aumentando la sicurezza e la flessibilità con IBM Cloud for VMware powered by Wipro.
IBM offre prestazioni ed efficienza migliorate per AI e HPC con l'elaborazione accelerata NVIDIA
Intel e IBM collaborano per fornire migliori prestazioni in termini di costi per l'innovazione dell'AI
FNTS presenta IBM Power Virtual Server Managed Services
IBM Cloud implementerà gli acceleratori AMD Instinct MI300X per supportare le prestazioni dei workload di AI generativa e delle applicazioni HPC
IBM Partner Mainline aiuta a garantire la continuità aziendale e il disaster recovery ottimali per National Van Lines con IBM Power Virtual Server.
Collabora con noi Espandi, sviluppa le competenze e accedi a maggiori benefici con la tecnologia e le risorse di formazione e sviluppo di IBM Cloud, per fornire un'infrastruttura cloud basata sull'AI altamente resiliente, efficafe, sicura e conforme.
Estendi l'Enterprise

In qualità di ISV, fintech, fornitore SaaS o provider di servizi gestiti, puoi innovare, estendere ed elevare la tua soluzione su IBM Cloud.
Prestazioni

Accedi a servizi di hybrid cloud e AI di livello aziendale attraverso una rete di distributori a valore aggiunto e a un catalogo cloud online.
Migliora il ROI

Semplifica e accelera la fornitura delle tue soluzioni grazie a una rete di esperti.
Diventa un partner riconosciuto

Una collaborazione che cresce con te. IBM Partner Plus si concentra su competenza, scalabilità e benefici di impatto per semplificare il modo in cui lavoriamo insieme. Una chiara visione del potenziale guadagno rappresenta la roadmap per espandere il tuo business.
Iscriviti ora
Scopri come eseguire l'onboarding come partner IBM Cloud con una guida utente dettagliata.
Accedi alle risorse per sbloccare benefici in linea con il tuo percorso di creazione.
Ottieni una guida dettagliata su come vendere il tuo software, i tuoi servizi o le tue architetture implementabili su IBM Cloud.
Partner per i servizi finanziari

Ti aiutiamo a creare soluzioni cloud a elevata sicurezza per il settore dei servizi finanziari. Espandi la tua rete di istituti finanziari, affronta le loro preoccupazioni in merito all'implementazione del cloud e accelera il time-to-revenue.
Scopri di più
Vai sul mercato con IBM

IBM Cloud Catalog è un canale di vendita digitale per fornire e vendere senza soluzione di continuità le tue soluzioni ai clienti IBM Cloud in tutto il mondo.

Fatturazione consolidata

Diventa il partner preferito dai clienti aziendali con contratti IBM Cloud attraverso un unico sistema di fatturazione.
Riduci il time to market

4 settimane per l'onboarding e la pubblicazione dei prodotti Anything-as-Service (XaaS) a pagamento.
Acquisisci nuovi clienti

Espandi il tuo business grazie all'ecosistema IBM di venditori, distributori, integratori di sistemi e clienti di lunga data.
Aumenta i ricavi

Il 15% dei ricavi dei fornitori indipendenti di software è generato da marketplace basati su piattaforme cloud.
Inizia con il catalogo IBM Cloud

Storie dei partner IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
I vantaggi di lavorare con IBM: la tua attività e i tuoi clienti sono la nostra priorità. Diventare un business partner IBM per le soluzioni cloud apre un mondo di opportunità che possono potenziare e dare slancio alla tua attività e aiutare te e i tuoi clienti ad affermarvi. Crediti IBM Cloud

Guadagna crediti IBM Cloud per le prove con i tuoi dipendenti o clienti.

 Speciali tariffe di sconto per i clienti

Sfrutta speciali tariffe di sconto per creare soluzioni end-to-end da rivendere ai tuoi clienti.

 Fondi per lo sviluppo del mercato

Assicurati i fondi per lo sviluppo del mercato per le attività di go-to-market.

 Pianificazione congiunta dell'account

Accedi a sessioni di pianificazione congiunta dell'account per scoprire nuove opportunità con IBM Cloud.

 Supporto alla formazione e sconti sulle certificazioni

Contribuisci allo sviluppo delle competenze del tuo team e accedi a sconti sulla formazione e sulla certificazione per i tuoi dipendenti

 Roadmap e discussioni strategiche

Accedi all'anteprima della roadmap e alle discussioni strategiche relative a nuovi prodotti e funzioni.

 Opzioni di supporto personalizzate

Approfitta di opzioni di supporto che sono vantaggiose per i tuoi clienti e si integrano con gli accordi di coinvolgimento del cliente, ovvero con gli accordi sul livello dei servizi e gli accordi sul livello operativo (SLA/OLA).

 Crediti per servizi professionali

Collabora con IBM Garage e il laboratorio servizi IBM Cloud per realizzare prototipi e valutazioni per i tuoi clienti.

 Documentazione e guide

Accedi a documentazione e guide dettagliate per tutti i servizi IBM Cloud.
Offerte di funzionalità e incentivi

Credito VPC di 1000 dollari

Applica il codice VPC1000 al momento del provisioning per ottenere 1.000 dollari da utilizzare per le tue risorse di elaborazione, storage e rete.

 Scopri di più

Credito di 500 USD

Credito di 500 dollari per i nuovi utenti di IBM Cloud Code Engine and MongoDB.

 Scopri di più

Credito di 500 USD

Credito di 500 dollari per tutti i nuovi utenti IBM Cloud Object Storage.

 Scopri di più

Credito di 200 USD

Ottieni un credito di 200 dollari per il tuo primo acquisto di servizi e app. Puoi utilizzare questo credito (disponibile per 30 giorni) per provare qualsiasi prodotto IBM Cloud.

 Scopri di più
Offerte chiave IBM Cloud for Financial Services

Scopri perché IBM Cloud for Financial Services è stato scelto da oltre 100 business partner, tra cui Bank of America e BNP Paribas.¹

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più IBM Cloud for VMware Solutions

Consegui un ROI del 201% implementando IBM Cloud for VMware Solutions e risparmia fino a 1,2 milioni di USD grazie alla maggiore efficienza operativa.

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più infrastruttura AI

Scegliere IBM Cloud per le tue esigenze di GPU ti offre l'accesso diretto a uno dei processi di selezione dei server più flessibili del settore.

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più IBM Power Systems Virtual Server su IBM Cloud

Sposta e gestisci facilmente i workload fra ambienti cloud e on-premise.

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più SAP su IBM Cloud

Consegui un ROI del 201% implementando IBM Cloud for VMware Solutions e risparmia fino a 1,2 milioni di USD grazie alla maggiore efficienza operativa.

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più Altre offerte IBM Cloud

Scopri di più sulle funzionalità cloud ad alte prestazioni come HPC e come attuare una modernizzazione con OpenShift su IBM Cloud.

 Accedi alle risorse per i partner Scopri di più

Crea il tuo business plan per iniziare a sviluppare e distribuire su IBM Cloud.

 Ottieni la certificazione su IBM Cloud