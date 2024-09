Questo è stato il caso di CLAI Payments Technologies. Per oltre 30 anni, l'azienda ha fornito sistemi di pagamento a istituzioni finanziarie e organizzazioni di vendita al dettaglio in tutte le Americhe.

"Crediamo di fornire la soluzione più sicura, completa e redditizia per i nostri clienti", afferma Fernando Carmona, CEO di CLAI Payments. “Eseguiamo tutto il nostro software su IBM Power Systems con crittografia incorporata utilizzando il sistema operativo IBM i integrato. Parte del nostro successo con così tante banche nella regione è dovuto al fatto che abbiamo questo tipo di integrazione”. Attualmente, CLAI Payments conta una base clienti di 130 siti di servizi finanziari che utilizzano la sua soluzione crittografata on-premise.

Nel 2019, l'azienda ha iniziato a esplorare i modi per offrire la sua piattaforma di pagamento, chiamata AZ7, in un ambiente cloud. Offrendo la sua piattaforma di pagamento come offerta SaaS (Software as a Service), CLAI Payments potrebbe consentire ai clienti di scaricare i costi e gli sforzi per acquistare, alloggiare e mantenere l'hardware e il software sottostanti, pagando solo per i servizi consumati.

"Ogni istituto finanziario, ogni elaboratore bancario è alle prese con numerose infrastrutture di sistema e fornitori di software diversi", afferma Carmona. "Tutti vogliono passare al cloud e si rivolgono ai principali attori del mercato, incluso IBM Cloud, per semplificare i propri ambienti IT."

Passando a un ambiente cloud, CLAI Payments voleva continuare a eseguire il proprio software sul sistema operativo IBM i, di cui era molto soddisfatta, utilizzando IBM Power Virtual Server. Tuttavia, c'erano alcuni ostacoli importanti da superare. “Lavoriamo con banche e processori. Sono, per necessità, molto conservatori”, afferma Carmona. "Una piattaforma di pagamento bancario non può restare fuori servizio per un solo secondo, perché ogni minuto di interruzione può significare perdite per milioni di dollari."

Le istituzioni finanziarie devono inoltre far fronte a rigide normative in materia di sicurezza, privacy e conformità. Per aderire a tali normative e proteggere i dati sensibili dei clienti, i sistemi e le transazioni devono essere altamente sicuri in tutte le situazioni, eseguiti su sistemi crittografati. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme cloud, incluso IBM Cloud, non dispone di funzionalità di crittografia integrate per IBM i. L'azienda ha incontrato IBM per esplorare come aggiungere la crittografia all'ambiente IBM i.