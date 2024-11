NVL si è rivolta a IBM e al business partner IBM Mainline per trovare la soluzione giusta, che non solo mantenesse i loro sistemi in funzione, ma fornisse anche un ambiente flessibile e scalabile per il futuro. È quindi entrata in gioco IBM® Power Virtual Server, una piattaforma basata sul cloud che offre l'affidabilità e le prestazioni di cui NVL aveva bisogno per resistere a quasi tutte le difficoltà. Migrando i workload critici sull'hybrid cloud IBM, NVL ha ottenuto l'accesso alla replica in tempo reale e al ripristino rapido tramite IBM Cloud Object Storage e Precisely Assure MIMIX.

I servizi professionali di Mainline hanno guidato NVL in ogni fase della trasformazione, fornendo formazione e competenze pratiche, garantendo una migrazione senza intoppi. Con IBM Power Virtual Server, NVL dispone ora dell'infrastruttura per proteggersi da interruzioni future e concentrarsi su ciò che sa fare meglio: mantenere le persone e le aziende in movimento.