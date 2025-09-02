RISE with SAP su IBM Power Virtual Server

Progettato per garantire un passaggio più rapido e senza interruzioni a RISE with SAP

Inizia ora
Hero image di IBM Cloud for SAP Wayfinder
Banner di TechXchange

IBM TechXchange 2025

Scopri come accelerare il tuo percorso verso l'AI e la modernizzazione con IBM Cloud, ottieni le migliori certificazioni e fai rete con i colleghi

I posti sono limitati! Registrati ora

Passaggio più rapido e senza interruzioni a RISE with SAP

Da oltre mezzo secolo, le aziende utilizzano l'infrastruttura IBM per ospitare i propri sistemi SAP mission-critical per garantire un'operatività 24 ore su 24 e salvaguardare i dati aziendali sensibili. Come prossimo passo per aiutare ad accelerare il loro passaggio all'ERP cloud, IBM e SAP hanno lanciato una nuova opzione hyperscaler per SAP Cloud ERP Private, utilizzando la metodologia RISE with SAP.

 IBM e SAP lanciano una nuova opzione hyperscaler per SAP Cloud ERP
Vantaggi 1

Classificato per l'elevata disponibilità tra i server certificati da SAP.

 Leggi il report 14x

Riduzione delle vulnerabilità critiche e delle esposizioni nell'hypervisor dei server Power dal 2020 rispetto ai cloud certificati SAP che utilizzano altri hypervisor*.

 Leggi il catalogo sulla sicurezza di Power 90 giorni

Progettato per trasferire i workload SAP S/4HANA dagli IBM Power System on-premise al cloud entro 90 giorni.

 Leggi il blog

Webinar on demand 

Vantaggi strategici di IBM Power Virtual Server per la modernizzazione di SAP Cloud ERP

Guarda la registrazione
Fasi di migrazione per RISE with SAP
Programma di investimento

Per facilitare la transizione dei clienti a RISE with SAP su Power Virtual Server, IBM sta lanciando un programma di investimento personalizzato per supportare le valutazioni tecniche iniziali da parte di SI o partner rivenditori, l'esecuzione della migrazione e l'implementazione dei workload correlati non RISE (SAP e non SAP) nel cloud.

 Scopri di più Programma di riacquisto di IBM Power
Accesso ed elaborazione dei dati da più database cloud e da un'infrastruttura on-premise
IBM Transformation Suite per applicazioni SAP

Per accelerare ulteriormente la migrazione all'ERP cloud, IBM Transformation Suite per le applicazioni SAP offre software e servizi di IBM e partner come SNP che automatizzano le attività di migrazione essenziali, tra cui la valutazione, la migrazione di dati e codice, l'analisi del codice e i test automatizzati.

 Maggiori informazioni sulla Transformation Suite per le applicazioni SAP
Illustrazione isometrica di una rete di cloud storage sicura che interagisce con sap, salesforce, governo, sanità, retail, trasporti, compagnie aeree, spedizioni, forniture e supply chain.
Una delle più grandi implementazioni di RISE with SAP del settore

"Questo aggiornamento di SAP getta le basi per l'AI e per la risoluzione di problemi più complessi. Mentre continuiamo a migliorare, le fondamenta devono rimanere solide e resilienti. È qui che entrano in gioco la sicurezza e la disponibilità dell'ambiente SAP su IBM Power Virtual Server e IBM Cloud. Da quando è entrato in funzione, abbiamo sempre avuto una disponibilità del 100%, senza interruzioni". Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery, IBM

 Maggiori informazioni sull'implementazione
Illustrazione digitale dell'architettura Data Fabric
La migrazione di SAP al cloud è ora più semplice

La ricerca IDC ha rilevato che: i motivi principali per trasferire i workload SAP su IaaS includono prestazioni elevate, protezione dei dati affidabile e un forte supporto per la migrazione al cloud. Per SAP HANA, in particolare, le organizzazioni danno priorità al controllo dei dati, alla perfetta integrazione nell'ambiente SAP e al miglioramento delle prestazioni transazionali e delle prestazioni analitiche. Nella scelta di un provider IaaS, i fattori chiave sono la sicurezza superiore, le prestazioni virtualizzate leader e l'efficienza dei costi.

 Scopri di più sulla migrazione di SAP al cloud
Fasi successive

Parla della modernizzazione del cloud SAP con uno specialista di IBM Power Virtual Server.
Note a piè di pagina

*Un numero di CVE dell'hypervisor 14 volte inferiore in PowerVM rispetto agli hypervisor di altri cloud certificati SAP in base ai record del database delle vulnerabilità NIST per PowerVM, Hyper-V, Xen, KVM. Dati al 6 maggio 2025.