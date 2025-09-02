RISE with SAP su IBM Power Virtual Server

Progettato per garantire un passaggio più rapido e senza interruzioni a RISE with SAP
Da oltre mezzo secolo, le aziende utilizzano l'infrastruttura IBM per ospitare i propri sistemi SAP mission-critical per garantire un'operatività 24 ore su 24 e salvaguardare i dati aziendali sensibili. Come prossimo passo per aiutare ad accelerare il loro passaggio all'ERP cloud, IBM e SAP hanno lanciato una nuova opzione hyperscaler per SAP Cloud ERP Private, utilizzando la metodologia RISE with SAP.
Classificato per l'elevata disponibilità tra i server certificati da SAP.
Riduzione delle vulnerabilità critiche e delle esposizioni nell'hypervisor dei server Power dal 2020 rispetto ai cloud certificati SAP che utilizzano altri hypervisor*.
Progettato per trasferire i workload SAP S/4HANA dagli IBM Power System on-premise al cloud entro 90 giorni.
Per facilitare la transizione dei clienti a RISE with SAP su Power Virtual Server, IBM sta lanciando un programma di investimento personalizzato per supportare le valutazioni tecniche iniziali da parte di SI o partner rivenditori, l'esecuzione della migrazione e l'implementazione dei workload correlati non RISE (SAP e non SAP) nel cloud.
Per accelerare ulteriormente la migrazione all'ERP cloud, IBM Transformation Suite per le applicazioni SAP offre software e servizi di IBM e partner come SNP che automatizzano le attività di migrazione essenziali, tra cui la valutazione, la migrazione di dati e codice, l'analisi del codice e i test automatizzati.
"Questo aggiornamento di SAP getta le basi per l'AI e per la risoluzione di problemi più complessi. Mentre continuiamo a migliorare, le fondamenta devono rimanere solide e resilienti. È qui che entrano in gioco la sicurezza e la disponibilità dell'ambiente SAP su IBM Power Virtual Server e IBM Cloud. Da quando è entrato in funzione, abbiamo sempre avuto una disponibilità del 100%, senza interruzioni". Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery, IBM
La ricerca IDC ha rilevato che: i motivi principali per trasferire i workload SAP su IaaS includono prestazioni elevate, protezione dei dati affidabile e un forte supporto per la migrazione al cloud. Per SAP HANA, in particolare, le organizzazioni danno priorità al controllo dei dati, alla perfetta integrazione nell'ambiente SAP e al miglioramento delle prestazioni transazionali e delle prestazioni analitiche. Nella scelta di un provider IaaS, i fattori chiave sono la sicurezza superiore, le prestazioni virtualizzate leader e l'efficienza dei costi.