Quando i clienti intraprendono il loro percorso RISE with SAP, hanno bisogno della flessibilità necessaria per lavorare con i partner su cui hanno fatto affidamento. IBM sta ampliando la partnership con i principali partner convalidati RISE with SAP, ISV dell'ecosistema SAP e partner dell'ecosistema Power per aiutare i clienti con le competenze necessarie a eseguire la trasformazione Cloud ERP.

Ecco alcuni degli annunci più recenti:

IBM® Consulting e SAP hanno annunciato l'iniziativa Value Generation Partnership per accelerare la trasformazione resa possibile dal percorso RISE with SAP.

Infosys ha annunciato una collaborazione con IBM per consentire una migrazione a costi quasi nulli verso SAP S/4HANA Cloud.

per consentire una migrazione a costi quasi nulli verso SAP S/4HANA Cloud. Seidor e IBM stanno collaborando per affrontare le sfide uniche che devono affrontare le organizzazioni di medie dimensioni con un fatturato compreso tra 300 milioni e 1 miliardo di dollari.

"Accogliamo con favore questo annuncio in quanto consente ai clienti di Wipro che utilizzano il landscape SAP su IBM Power di adottare facilmente una strategia di hybrid cloud progettata per offrire fantastiche prestazioni, una solida gestione della sicurezza e della conformità e migrazioni cloud più rapide", ha dichiarato Harish Dwarkanhalli, Presidente e Global Head of Enterprise Applications at Wipro.

IBM offre anche Suite di Trasformazione per applicazioni SAP per clienti, SI e altri partner dell'ecosistema. Combina software e servizi di IBM e leader di settore come SNP per automatizzare le attività di migrazione essenziali e contribuire a fornire un percorso RISE with SAP più rapido e senza interruzioni. Oltre alla suite di trasformazione, IBM offre un programma di investimenti personalizzato per la metodologia RISE with SAP per affrontare le complessità della migrazione dei workload SAP sul cloud. Questo programma fornisce supporto per le valutazioni in fase iniziale, l'esecuzione della migrazione e la transizione dei workload non RISE al cloud. Include un'offerta di riacquisto per server idonei basati su processori IBM Power10 che eseguono workload SAP.