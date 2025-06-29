29 giugno 2025
IBM® Cloud è ora disponibile come nuova opzione hyperscaler per i clienti che si modernizzano a SAP Cloud ERP Private utilizzando la metodologia RISE with SAP.
RISE with SAP su IBM® Power Virtual Server è un punto di svolta per oltre 10.000 aziende che attualmente eseguono applicazioni SAP mission-critical su server IBM Power. Questa nuova opzione hyperscaler è progettata per spostare i workload SAP S/4HANA dai server IBM Power on-premise al cloud entro 90 giorni e migliorare i tempi di migrazione cloud SAP S/4HANA fino al 15-25% rispetto al passaggio da Power ad ambienti x86.
La piattaforma IBM Power è riconosciuta per offrire i massimi livelli di disponibilità e sicurezza tra i server certificati SAP. Per i clienti che utilizzano il landscape SAP su server IBM Power o su server x86, IBM Power Virtual Server offre una piattaforma resiliente e sicura per eseguire le operazioni più critiche. Possono anche usufruire dei servizi della piattaforma IBM® Cloud per creare applicazioni basate sull'AI sopra le origini dati SAP e non SAP.
Il percorso di modernizzazione RISE with SAP di IBM in 175 paesi utilizzando SAP Cloud ERP Private su IBM Power Virtual Server è, secondo SAP, uno dei più grandi progetti di trasformazione aziendale al mondo. Si erge a testimonianza dell'efficienza e dell'affidabilità di questa soluzione. La migrazione delle operazioni di quotazione in contanti, finanza e produzione a SAP S/4HANA Cloud Private ha comportato una riduzione del 30% dei costi operativi dell'infrastruttura e ha funzionato al 100% di disponibilità sin dal suo lancio.
Quando i clienti intraprendono il loro percorso RISE with SAP, hanno bisogno della flessibilità necessaria per lavorare con i partner su cui hanno fatto affidamento. IBM sta ampliando la partnership con i principali partner convalidati RISE with SAP, ISV dell'ecosistema SAP e partner dell'ecosistema Power per aiutare i clienti con le competenze necessarie a eseguire la trasformazione Cloud ERP.
Ecco alcuni degli annunci più recenti:
"Accogliamo con favore questo annuncio in quanto consente ai clienti di Wipro che utilizzano il landscape SAP su IBM Power di adottare facilmente una strategia di hybrid cloud progettata per offrire fantastiche prestazioni, una solida gestione della sicurezza e della conformità e migrazioni cloud più rapide", ha dichiarato Harish Dwarkanhalli, Presidente e Global Head of Enterprise Applications at Wipro.
IBM offre anche Suite di Trasformazione per applicazioni SAP per clienti, SI e altri partner dell'ecosistema. Combina software e servizi di IBM e leader di settore come SNP per automatizzare le attività di migrazione essenziali e contribuire a fornire un percorso RISE with SAP più rapido e senza interruzioni. Oltre alla suite di trasformazione, IBM offre un programma di investimenti personalizzato per la metodologia RISE with SAP per affrontare le complessità della migrazione dei workload SAP sul cloud. Questo programma fornisce supporto per le valutazioni in fase iniziale, l'esecuzione della migrazione e la transizione dei workload non RISE al cloud. Include un'offerta di riacquisto per server idonei basati su processori IBM Power10 che eseguono workload SAP.
Per ulteriori informazioni sui vantaggi strategici di IBM Power Virtual Server per la modernizzazione di SAP Cloud ERP, partecipa al nostro prossimo webinar. Scopri come SAP e IBM hanno ottimizzato insieme questa soluzione per accelerare la migrazione a SAP cloud ERP per i clienti IBM Power, ascolta il percorso di trasformazione del CIO di IBM ed esplora i benefici del programma di investimenti differenziato di IBM per il percorso RISE with SAP.