Per molti anni, Polynt si è affidata alle soluzioni SAP ERP per supportare i propri processi aziendali, dagli stabilimenti di produzione ai depositi di consegna. L'azienda ha tre istanze SAP ERP: una per la sua sede statunitense, una per le sue aziende europee e asiatiche e una per Reichhold. Per aumentare la propria competitività e ottenere efficienza in termini di costi, l’azienda mira a spostare tutte le sue attività di business su ERP SAP S/4HANA, a cominciare dalle operazioni in Europa e Asia.

“In passato, abbiamo utilizzato l'infrastruttura on-premise per la nostra istanza SAP ERP in Europa e Asia”, continua Annamaria Codari. “Sebbene la nostra precedente piattaforma IT ci abbia servito bene per molti anni, l'infrastruttura si stava avvicinando alla fine del ciclo di vita. Di conseguenza, abbiamo puntato su una nuova soluzione per supportare la futura transizione a SAP S/4HANA.”

Polynt ha stilato un elenco di requisiti rigorosi per la nuova piattaforma infrastrutturale. Oltre a offrire una solida affidabilità, l'azienda cercava una soluzione che riducesse la necessità di gestione manuale e il lavoro di manutenzione, consentendo al team IT di concentrarsi sul più ampio programma di trasformazione aziendale.