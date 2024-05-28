Soluzioni cloud per il settore dell'assistenza sanitaria e delle scienze biologiche

IBM Cloud® offre ai clienti del settore dell'assistenza sanitaria un ambiente aperto, sicuro e di livello enterprise per supportare i carichi di lavoro, indipendentemente dalla fase del percorso verso il cloud o dalle esigenze dei carichi di lavoro. Accelera la ricerca e aumenta la fiducia dei pazienti con le esperienze innovative dei clienti e migliora la disponibilità dei sistemi, rispettando gli standard di sicurezza e conformità.
Varie soluzioni per gestire, trasferire e modernizzare i carichi di lavoro tradizionali sul cloud. Utilizza la tecnologia open source per creare facilmente applicazioni sul cloud e quindi integrarle con i tuoi carichi di lavoro esistenti. Grazie a IBM Cloud, gli istituti sanitari di qualsiasi dimensione possono operare come startup agili, fornendo rapidamente servizi innovativi che soddisfano le mutevoli richieste dei clienti e del settore d'industria. IBM dispone della soluzione che soddisfa le tue esigenze.
Con le competenze avanzate del settore d'industria e dataset conformi all'HIPAA e al GxP, IBM può aiutarti ad accelerare il percorso verso l'adozione del cloud.
Sblocca la potenza dei tuoi dati, crea sistemi più efficienti e migliora l'esperienza dei clienti con un'ampia serie di servizi innovativi come IBM Garage™ o IBM® Watson Health®.
IBM è l'unico provider cloud che utilizza la certificazione di crittografia di livello più elevato (FIPS 140-2 Livello 4) e la tecnologia KYOK (Keep Your Own Key) con un HSM (Hardware Security Module) dedicato. Tu, e solo tu, hai accesso ai tuoi dati.
L'AI ti aiuta a prevedere e plasmare i risultati futuri, automatizzare i processi complessi e ottimizzare il tempo dei tuoi dipendenti.
IBM offre i servizi e gli strumenti del settore dell'assistenza sanitaria per ottenere più insight dai dati e per semplificare le operazioni.
Il cloud computing ti permette di assegnare le risorse di calcolo, rete, storage e sicurezza on-demand.
Il server e le relative risorse sono dedicati all'utilizzo di un singolo tenant, in hosting sulla rete IBM Cloud.
Mantieni l'infrastruttura on-premise e, al tempo stesso, aggiungi la scalabilità e la disponibilità del cloud pubblico.
Gestisci i cluster Red Hat® OpenShift® su un cloud altamente scalabile e affidabile.
Scegli la protezione leader del settore per i dati inattivi, in transito e in uso, che solo tu puoi controllare.
Sia che si tratti di rispettare la conformità regionale, globale o HIPAA di settore, IBM Cloud consente di gestire qualsiasi requisito.
Ottieni la sicurezza continua per le tue applicazioni enterprise e i carichi di lavoro con le competenze fornite da IBM.
In che modo i più importanti servizi IBM Cloud possono esserti utili?