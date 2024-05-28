Soluzioni cloud per il settore dell'assistenza sanitaria e delle scienze biologiche

IBM Cloud® offre ai clienti del settore dell'assistenza sanitaria un ambiente aperto, sicuro e di livello enterprise per supportare i carichi di lavoro, indipendentemente dalla fase del percorso verso il cloud o dalle esigenze dei carichi di lavoro. Accelera la ricerca e aumenta la fiducia dei pazienti con le esperienze innovative dei clienti e migliora la disponibilità dei sistemi, rispettando gli standard di sicurezza e conformità.

Varie soluzioni per gestire, trasferire e modernizzare i carichi di lavoro tradizionali sul cloud. Utilizza la tecnologia open source per creare facilmente applicazioni sul cloud e quindi integrarle con i tuoi carichi di lavoro esistenti. Grazie a IBM Cloud, gli istituti sanitari di qualsiasi dimensione possono operare come startup agili, fornendo rapidamente servizi innovativi che soddisfano le mutevoli richieste dei clienti e del settore d'industria. IBM dispone della soluzione che soddisfa le tue esigenze.