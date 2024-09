Le connessioni e gli insight digitali stanno alimentando nuovi prodotti e servizi di rischio, consentendo a nuovi concorrenti di entrare nel mercato assicurativo.

I clienti si aspettano una migliore consulenza e assistenza in materia di rischio e le autorità di regolamentazione chiedono che questi servizi siano forniti in modo equo, sicuro e responsabile.



La suite di soluzioni assicurative di IBM risponde a tutte queste esigenze offrendo prodotti di cloud ibrido aperti che sfruttano i dati e l'AI affidabile, e modernizzando e automatizzando i sistemi di cloud ibrido per aumentare la flessibilità, la resilienza e l'efficienza.