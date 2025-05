Virtualizzazione e containerizzazione insieme: Red Hat OpenShift Virtualization è ora disponibile su IBM Cloud

Quando le organizzazioni si spingono verso l'agilità cloud-native, una delle tante sfide che devono affrontare è dover gestire ambienti eterogenei con virtual machines (VM) e container.

Oggi, IBM Cloud è lieta di annunciare la disponibilità generale di Red Hat OpenShift Virtualization on Red Hat OpenShift on IBM Cloud, una soluzione di virtualizzazione basata su un operatore Kubernetes (KubeVirt) in Red Hat OpenShift. Questo operatore è stato creato per consentirti di eseguire e implementare workload di virtual machines (VM) sia nuovi che esistenti su una singola piattaforma gestita su IBM Cloud. Ha lo scopo di semplificare la migrazione VM, di semplificare le operazioni, di accelerare il time to value, di aggiungere flessibilità e di ottimizzare il TCO

Con questa offerta, le organizzazioni avranno un'ampia scelta di soluzioni per ottimizzare il loro ambiente di virtualizzazione nel cloud in base a ciò che si adatta meglio alle loro applicazioni e ai loro workload:

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (opzioni gestite dal cliente e gestite su cloud come servizio)

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud Bare Metal Servers

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Ambienti VPC cloud-native.

Per le organizzazioni, in particolare quelle che fanno già uso di container in Red Hat OpenShift e che hanno competenze correlate all'interno della propria organizzazione, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud offre un percorso per ottimizzare gli ambienti.