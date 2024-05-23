Prezzi di IBM Cloud

Accederai gratuitamente a più di 40 servizi, incluse le API di IBM Watson .
Ricevi un credito di 200 USD al momento della registrazione. Sarà valido per 30 giorni.
Accedi a più di 350 prodotti a prezzi scontati, effettuando un upgrade al pagamento a consumo (PayGo) con impegno di utilizzo o a un abbonamento.
Soluzioni convenienti su misura per il tuo business
Con IMB Cloud PayGo con impegno di utilizzo, accedi a tutto il catalogo IBM Cloud e paghi solo quello che usi (solo Stati Uniti).
Impegni a termine di 1 anno o 3 anni che offrono prezzi scontati e capacità garantita.
Ottieni sconti a livello di piattaforma pagando solo quello che utilizzi.
IBM Cloud riporta i prezzi più bassi in 67 scenari per battere la concorrenza di Microsoft, Google e AWS.
Genera un valore di 2,5 volte superiore con un approccio al cloud ibrido.
Con oltre 60 data center nei 6 continenti, IBM può aiutarti a crescere senza rinunciare all'esperienza utente.
Soluzioni di pagamento per allineare il budget e gli obiettivi
Se non trovi la risposta alla tua domanda, dai un'occhiata alla pagina con le domande frequenti sul pagamento e l'uso di IBM Cloud , oppure fai una domanda nel forum Stack Overflow (link esterno a IBM).
Puoi costruire e distribuire a costo zero con tutti i servizi del piano Lite e puoi usufruire dei servizi con i piani Gratuiti che offrono quote mensili gratuite.
Sì. Le informazioni relative agli addebiti e alla carta di credito vengono usate per la sicurezza dell'account e per scopi di verifica al momento della registrazione.Avrai un account di pagamento a consumo e potrai accedere all'intero catalogo IBM Cloud, compreso il piano gratuito e quello Lite. Riceverai un credito di 200 USD per iniziare, da usare per i primi 30 giorni per i prodotti IBM Cloud. Pagherai solo i servizi fatturabili che utilizzi, senza contratti né impegni a lungo termine.
I vantaggi sono numerosi, come l'accesso all'intero catalogo IBM Cloud di servizi production-ready (come i servizi Kubernetes, di infrastruttura e IBM Watson). Inoltre, puoi usare tutti i piani di tipo Gratuito, non solo quelli Lite.
Tutti gli utenti ottengono assistenza di base gratuita, che comprende i nostri documenti, il forum della community Stack Overflow e la creazione di richieste di supporto. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi acquistare un piano avanzato o premium.
I prezzi dei servizi variano in base al piano. I piani Lite sono sempre gratuiti. Il pagamento dei servizi fatturabili avviene mensilmente o in base all'utilizzo.
Puoi scegliere tra un account flessibile con pagamento a consumo mensile (per la capacità di elaborazione e i servizi che utilizzi) e un account in abbonamento, per avere prezzi scontati per un determinato impegno di spesa.
Inizia gratuitamente con un credito di 200 USD.