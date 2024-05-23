Prezzi di IBM Cloud

Sfondo astratto
Inizia gratuitamente Senza data di scadenza. Esplora il livello gratuito 40+

Accederai gratuitamente a più di 40 servizi, incluse le API di IBM Watson .

 200

Ricevi un credito di 200 USD al momento della registrazione. Sarà valido per 30 giorni.

 Oltre 350 prodotti

Accedi a più di 350 prodotti a prezzi scontati, effettuando un upgrade al pagamento a consumo (PayGo) con impegno di utilizzo o a un abbonamento.
Modalità di acquisto

Soluzioni convenienti su misura per il tuo business
PayGo con impegno di utilizzo

Con IMB Cloud PayGo con impegno di utilizzo, accedi a tutto il catalogo IBM Cloud e paghi solo quello che usi (solo Stati Uniti).

Esplora l'impegno di utilizzo
Istanze riservate

Impegni a termine di 1 anno o 3 anni che offrono prezzi scontati e capacità garantita.

Esplora le istanze riservate
Abbonamento e impegni

Ottieni sconti a livello di piattaforma pagando solo quello che utilizzi.

Esplora i tipi di account
Risparmia con IBM Cloud 67

IBM Cloud riporta i prezzi più bassi in 67 scenari per battere la concorrenza di Microsoft, Google e AWS.

 Leggi il blog 2,5%

Genera un valore di 2,5 volte superiore con un approccio al cloud ibrido.

 Calcola il valore Leggi il documento Oltre 60 data center

Con oltre 60 data center nei 6 continenti, IBM può aiutarti a crescere senza rinunciare all'esperienza utente.

 Leggi il blog
IBM Cloud Object era il 75% più conveniente rispetto al nostro precedente fornitore di servizi di backup.
Rocky Paredes Senior IT Audit Manager, John D. Wheeler & Associates
Leggi la recensione completa
Piani di pagamento personalizzati

Soluzioni di pagamento per allineare il budget e gli obiettivi

 Prestiti
Ottieni il finanziamento per il cloud ibrido e la tecnologia AI di cui hai bisogno, con un prestito flessibile.
Leasing
Crea la tua infrastruttura di cloud ibrido e AI con opzioni di leasing per migliorare il ROI e il TCO.
IBM® Project Financing
Ottieni la flessibilità finanziaria e velocizza i progetti con una soluzione di finanziamento IT da un'unica fonte.
IBM Certified Pre-Owned
Espandi il tuo cloud ibrido e l'infrastruttura IT basata sull'AI a costi contenuti, con IT su misura e rinnovata.

Domande frequenti

Se non trovi la risposta alla tua domanda, dai un'occhiata alla pagina con le domande frequenti sul pagamento e l'uso di IBM Cloud , oppure fai una domanda nel  forum Stack Overflow (link esterno a IBM).

Puoi costruire e distribuire a costo zero con tutti i servizi del piano Lite e puoi usufruire dei servizi con i piani Gratuiti che offrono quote mensili gratuite.

Sì. Le informazioni relative agli addebiti e alla carta di credito vengono usate per la sicurezza dell'account e per scopi di verifica al momento della registrazione.Avrai un account di pagamento a consumo e potrai accedere all'intero catalogo IBM Cloud, compreso il piano gratuito e quello Lite. Riceverai un credito di 200 USD per iniziare, da usare per i primi 30 giorni per i prodotti IBM Cloud. Pagherai solo i servizi fatturabili che utilizzi, senza contratti né impegni a lungo termine.

I vantaggi sono numerosi, come l'accesso all'intero catalogo IBM Cloud di servizi production-ready (come i servizi Kubernetes, di infrastruttura e IBM Watson). Inoltre, puoi usare tutti i piani di tipo Gratuito, non solo quelli Lite.

Tutti gli utenti ottengono assistenza di base gratuita, che comprende i nostri documenti, il forum della community Stack Overflow e la creazione di richieste di supporto. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi acquistare un piano avanzato o premium.

I prezzi dei servizi variano in base al piano. I piani Lite sono sempre gratuiti. Il pagamento dei servizi fatturabili avviene mensilmente o in base all'utilizzo.

Puoi scegliere tra un account flessibile con pagamento a consumo mensile (per la capacità di elaborazione e i servizi che utilizzi) e un account in abbonamento, per avere prezzi scontati per un determinato impegno di spesa.

Fai il passo successivo

Inizia gratuitamente con un credito di 200 USD.

 Registrati su IBM Cloud Esplora il livello gratuito