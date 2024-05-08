Programma di accelerazione della migrazione per IBM Cloud

Tempestiva, strutturata e semplificata: la trasformazione nel cloud può essere complessa e richiedere diversi anni. Per affrontare il rischio e facilitare la trasformazione, i clienti devono pianificare risultati incrementali in ogni fase di trasformazione. Il modello di engagement del Migration Acceleration Program guida i clienti attraverso un processo strutturato che include: 1. valutazione o pianificazione, 2. convalida del piano e 3. preparazione per la creazione e la migrazione. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti un piano di trasformazione che includa indicazioni prescrittive, artefatti e workshop di pianificazione completi, acceleratori di automazione tecnologica e finanziamenti proof-of-value o proof-of-concept, con supporto strategico da parte degli specialisti di onboarding e migrazione di IBM.

Presentazione del nuovo Centro di eccellenza (COE) per IBM Power Virtual Server (PowerVS), che fornisce competenze e acceleratori tecnologici per la migrazione cloud degli ambienti IBM AIX e IBM i. Il team COE ha progettato un modello di engagement passo dopo passo per le migrazioni IBM Power a PowerVS per accelerare il percorso proof-of-value o proof-of-concept del cliente, con l'obiettivo di validare il piano di migrazione.

Il Cloud Migration Acceleration Program consente alle aziende di valutare, pianificare, convalidare il piano e migrare i propri workload nel cloud, Con l'esperienza, gli incentivi e le metodologie di IBM, il nostro obiettivo è permettere ai nostri clienti di accelerare e semplificare la trasformazione su IBM Cloud.