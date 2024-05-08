Programma di accelerazione della migrazione per IBM Cloud

Il cloud è emerso come una piattaforma tecnologica trasformativa, offrendo flessibilità, scalabilità ed efficacia economica. Le strategie di migrazione al cloud aziendale mirano a essere orientate al business con un piano di adozione integrato di tecnologia, operatività e finanza. Sapere dove ti trovi, dove stai andando e come arrivarci è fondamentale per un successo sostenibile. Costruire un piano end-to-end con sicurezza può essere un'impresa ardua, e i leader aziendali trovano difficile progettare ed eseguire un piano di migrazione cloud. Per affrontare queste sfide, continuiamo ad ampliare il nostro programma di accelerazione della migrazione per aiutare i clienti a valutare, pianificare e migrare la propria infrastruttura su IBM Cloud.
Il Cloud Migration Acceleration Program è progettato per rispondere all'esigenza di una valutazione semplificata e accelerata e di un processo decisionale per la migrazione a IBM Cloud. Il Migration Acceleration Program mira ad aiutare i clienti a prendere decisioni più informate a sostegno della loro trasformazione tecnologica. Il nostro obiettivo è raggiungere i clienti là dove si trovano nel loro percorso con un modello di coinvolgimento con successo condiviso per accelerare, semplificare e accelerare il processo di valutazione e pianificazione per la migrazione verso IBM Cloud. Oggi il Migration Acceleration Program fornisce acceleratori tecnologici e crediti cloud per IBM Power Virtual Server, IBM Cloud per VMWare e per le soluzioni IBM Cloud for SAP, come spiegato di seguito.
IBM offre incentivi finanziari sotto forma di crediti IBM Cloud per clienti qualificati[1], coprendo il 100% dei costi di Proof of Value o Proof of Concept. Per i clienti IBM Enterprise Savings Plan, sono disponibili anche incentivi finanziari per contribuire a compensare fino all'80% dei costi di migrazione.
Tempestiva, strutturata e semplificata: la trasformazione nel cloud può essere complessa e richiedere diversi anni. Per affrontare il rischio e facilitare la trasformazione, i clienti devono pianificare risultati incrementali in ogni fase di trasformazione. Il modello di engagement del Migration Acceleration Program guida i clienti attraverso un processo strutturato che include: 1. valutazione o pianificazione, 2. convalida del piano e 3. preparazione per la creazione e la migrazione. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti un piano di trasformazione che includa indicazioni prescrittive, artefatti e workshop di pianificazione completi, acceleratori di automazione tecnologica e finanziamenti proof-of-value o proof-of-concept, con supporto strategico da parte degli specialisti di onboarding e migrazione di IBM.
Presentazione del nuovo Centro di eccellenza (COE) per IBM Power Virtual Server (PowerVS), che fornisce competenze e acceleratori tecnologici per la migrazione cloud degli ambienti IBM AIX e IBM i. Il team COE ha progettato un modello di engagement passo dopo passo per le migrazioni IBM Power a PowerVS per accelerare il percorso proof-of-value o proof-of-concept del cliente, con l'obiettivo di validare il piano di migrazione.
Il Cloud Migration Acceleration Program consente alle aziende di valutare, pianificare, convalidare il piano e migrare i propri workload nel cloud, Con l'esperienza, gli incentivi e le metodologie di IBM, il nostro obiettivo è permettere ai nostri clienti di accelerare e semplificare la trasformazione su IBM Cloud.
Per avere maggiori informazioni sul Programma di accelerazione della migrazione cloud di IBM Cloud, contatta Bill Singleton (Vice President, Cloud Deployment & Onboarding) o Rob Centra (Program Director, IBM Cloud Delivery).