Gli MSP esistono da oltre due decenni, da quando le aziende si sono rese conto che era più conveniente concentrarsi sulle proprie competenze chiave e lasciare che qualcun altro gestisse il proprio IT. Spesso, a uno stesso tecnico dell'help desk di un MSP viene chiesto di risolvere i problemi di più applicazioni che supportano clienti molto diversi nel corso di un solo turno. Tuttavia, anche quando l'help desk chiude un ticket, circa il 50% dei clienti ritiene che il proprio problema non sia stato risolto in modo adeguato.

I fondatori di CrushBank conoscono in prima persona le sfide che il personale di supporto IT deve affrontare nel tentativo di fornire un servizio personalizzato. Per più di 20 anni, hanno gestito un MSP nell'area metropolitana di New York che supportava diverse linee di business per clienti che andavano da studi legali di 100 persone a studi medici di 1.500 persone.

I tecnici dell'help desk devono essere esperti delle applicazioni IT e delle configurazioni e conoscere a fondo la storia e i problemi specifici dei loro clienti. Quando i clienti si rivolgono all'help desk per un problema, si aspettano che il presunto esperto lo risolva senza scuse e senza ritardi. CrushBank si è resa conto che, a causa dei crescenti livelli di tecnologia che si accumulano nella maggior parte delle aziende, era ormai quasi impossibile per il personale dell'help desk soddisfare le aspettative di risoluzione immediata dei problemi.

Secondo Brian Mullaney, Principal e Chief Revenue Officer di CrushBank, questo attuale modello di fornitura delle informazioni si sta rivelando sempre più inefficiente e costoso per l'MSP per diversi motivi.

In primo luogo, c'è la grande quantità di informazioni che il tecnico dell'help desk deve vagliare. "Per queste organizzazioni è difficile estrarre tutti questi dati e trasformarli istantaneamente in informazioni utili mentre ricevono continue richieste via telefono dai clienti", afferma. “L’80% dei dati a cui accedono le aziende IT non sono strutturati. Non è un campo di metadati che si può estrarre da un database".

Secondo l'esperienza di Mullaney, circa il 50% del tempo di un tecnico viene speso solo nella ricerca di informazioni prima ancora di poter iniziare a risolvere il problema del cliente. Ciò comporta un secondo problema per le aziende: un impatto diretto sui loro profitti. Gli ingegneri dell'help desk sono pagati per risolvere i problemi, ma solo la metà del loro tempo viene spesa per questo. Come sottolinea l'autore, "metà del loro stipendio è destinata al solo reperimento di informazioni prima che la loro competenza tecnica venga sfruttata..." .

Infine, la realtà è che è sempre più difficile trovare e mantenere personale di help desk IT altamente esperto e competente. Attualmente la maggior parte dei laureati in informatica si orienta verso lavori nello sviluppo di applicazioni. Ad aggravare ulteriormente il problema è l’elevato tasso di turnover del personale: 38,3% ogni anno, secondo Mullaney. Pertanto, le aziende che investono sei mesi di tempo e denaro per formare e preparare gli ingegneri dell'help desk vedono uscire i soldi dalla porta solo 18 mesi dopo.