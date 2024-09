Nell'arco di 10 settimane, il team Data Science e AI Elite ha istituito un nuovo workflow operativo per supportare lo sviluppo di nuovi progetti di data science utilizzando le soluzioni IBM Watson Studio e IBM Watson Machine Learning per creare una piattaforma aperta su un cloud pubblico utilizzando PaaS e SaaS. Questo ha dato a Lufthansa la scalabilità e la flessibilità necessarie per gestire workload mission-critical e accelerare l’implementazione di questi progetti in produzione.

I data scientist di Lufthansa hanno collaborato con il team Data Science e AI Elite per realizzare il prototipo di tre casi d'uso per aiutare la compagnia aerea a operare in modo più intelligente ed efficiente, evitando ritardi, prevedendo meglio gli orari di imbarco ed evitando lunghe code ai banchi del check-in.

In meno di due anni, la compagnia aerea è passata rapidamente dal realizzare proof of concept (PoC) di AI allo scalare progetti di data science all'interno dell'organizzazione, superando vincoli come la quantità di dati di test che poteva includere nei suoi modelli. Lufthansa è stata in grado di farlo grazie a una partnership con IBM che ha fatto emergere le profonde competenze e le soluzioni insite nel metodo prescrittivo di IBM, The AI Ladder, insieme alla migrazione dei servizi AI della compagnia aerea su IBM® Cloud.

Il team di data science di Lufthansa può ora sviluppare nuovi casi d'uso in IBM Watson Studio e apportare miglioramenti a quelli precedenti. Oltre ai tre casi d’uso, i data scientist di Lufthansa possono ora portare avanti altri progetti, soprattutto per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri o per supportare le decisioni operative o strategiche dei dipendenti.