A differenza di un'audioguida, MIA non utilizza clip audio predefinite, ma si affida invece alla tecnologia IBM watsonx Assistant per rispondere alle domande accedendo alle conoscenze memorizzate in un database IBM® Cloudant. Il PalaisPopulaire è riuscito a diventare la prima istituzione in Europa a utilizzare l'AI per l'educazione artistica, migliorando notevolmente l'esperienza dei visitatori.

L'assistente virtuale è pronto a rispondere a oltre 2.000 domande attraverso lo smartphone del visitatore. Queste domande possono spaziare da questioni complesse come le motivazioni di un artista a domande più elementari come l'ora e il luogo in cui un'opera è stata creata.

"L'assistente MIA è stato accolto positivamente dai nostri visitatori e dal personale", spiega Bernshausen.

Sebbene l’implementazione di MIA sia avvenuta prima della pandemia da COVID-19, non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Quando il virus ha colpito, la nuova tecnologia AI di PalaisPopulaire ha permesso ai visitatori di sentirsi a proprio agio e coinvolti durante la visita alle sue esposizioni, ottenendo i vantaggi di una visita guidata pur rimanendo distanti dagli altri quando museo è stato riaperto.